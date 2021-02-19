Отец Сергий порадовал врага гробом

Отлученный от церкви монах сделал устрашающий подарок своему заклятому врагу

Настоятель Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) в очередной раз доказал, что монахи тоже бывают с огоньком. Несмотря на то что батюшка вот уже который месяц находится в столичном СИЗО, он умудрился «порадовать» своего оппонента, митрополита Кирилла (Наконечного) гробиком, который отправил ему по месту его нынешнего служения в Казань. Душевность подарка зашкаливает: похоронный атрибут бережно уложен в картон, а грузовик украшает фирменный зайчик Play Dalnoboy!

Кирилл (Наконечный)

О том, что в келье отца Сергия хранится могильный крест и гроб, который пока используется в качестве тумбочки, стало известно еще летом прошлого года. «Кто заранее думает о смерти, не грешит», — строго объяснял тогда батюшка, добавляя, что в этом все его богатство. А теперь — сообщил, что намерен его передарить: мол, ему-то он уже не пригодится, а вот бывшему товарищу, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, будет самое то!

«Коль скоро вы меня выселили из храма, коль скоро вы меня отлучили от церкви, то я прошу передать мой гроб митрополиту Кириллу. Отпевать меня нельзя, я нахожусь в тюрьме, зачем он мне нужен?» — добродушно заявил старец. И если поначалу все думали, что это шутка, то потом устрашились: подарок был действительно отправлен по месту назначения! Осталось лишь вручить — и, судя по тому, что между Екатеринбургом и Казанью чуть меньше тысячи километров, до этого эпического момента остается всего ничего.

«Неплохой гробик, — пишут в Сети. — Если не нужно, я заберу».

«А то! «Золотой орех». Сами бы забрали, чтобы украсить гостиную, — шутят другие. — Пришлите его нам. Всю жизнь будем вспоминать!»

Между тем, самой Татарстанской митрополии, которую сейчас возглавляет адресат, такой подарочек, похоже, как-то не очень.

«Вы, наверное, по поводу гроба? — еще не узнав вопроса, грустно уточняет пресс-секретарь епархии Дмитрий Аликин. — Извините, но мы это не комментируем. Чье решение? Наше. Митрополит тут ни при чем!»

История конфликта отца Сергия (в миру Николая Романова) и владыки Кирилла, который до недавнего момента возглавлял Екатеринбургскую епархию, а потом был переведен на такую же должность в Татарстан, стара как мир. Когда-то они были друзьями, но когда вокруг монаха начали разгораться скандалы, их отношения стали сходить на нет. «Я его очень люблю и всегда защищал, но мужика занесло!» — заявлял митрополит еще в мае 2020 года.

Не в восторге от действий Романова и бывший помощник Наконечного, уральский священник Вениамин Райников.

Вениамин Райников

«А он что, его действительно отправил? — с нескрываемым удивлением спрашивает игумен в беседе с Daily Storm. — Насколько я знаю, отец Сергий сейчас в заключении, вряд ли он может гробы распространять! Если честно, не верю — особенно, зная бывшего схиигумена лично и то, как он все время отказывается от своих же слов и обвиняет людей, что его не так поняли. Мне кажется, каждый видит, что происходит!»

«А как по вашему мнению, кощунственно это, отправить другому гроб?» — спрашиваем мы.

«Вообще не кощунственно! — отвечает батюшка. — Кощунство — это надругание над святыней. А тут никакого надругания нет. Захотел отправить — отправил. Я не говорю, что это обычные дела, но и не глумление».

«Одно могу сказать точно: Екатеринбургская епархия не имеет к этому абсолютно никакого отношения! — иронично добавляет отец. — Мы его не отправляли. Мы его не получали!»

Отца Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря, а позднее перевезли в Москву и поместили в СИЗО «Матросская Тишина». Монах обвиняется в склонении людей к суициду и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Уточняется, что на днях Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Романова на его арест, а сам батюшка заявил, что за время нахождения за решеткой ему дважды предлагали предать свои принципы в обмен на свободу и отправление на Афон, но он сказал «нет».

dailystorm.ru