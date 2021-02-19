Повінь – зміна системи

Menu
Close

Бухгалтер похитила деньги из российской колонии и проиграла их в автоматах

19.02.2021

В Архангельской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего бухгалтера исправительной колонии №2 за мошенничество на миллион рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что женщина с помощью электронной подписи переводила на свои счета принадлежащие колонии деньги. Похищенное она проиграла в автоматах, после чего пришла в полицию и написала явку с повинной.

Ее признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Читайте також:   «Підігравали Кремлю»: екс-радник Путіна пояснив, чому Україна не була успішною в останні роки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *