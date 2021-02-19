«Предоставлял информацию и обеспечивал Фургалу покровительство»

В распоряжении СМИ оказались материалы дела в отношении экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, на основании которых ему и были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

В материалах расписаны роли преступной группы, которая по версии следствия, совершила заказные убийства. И в ней оказались два новых фигуранта.

По версии СКР, Фургал «осуществлял общее руководство организованной группой, совместно с Мистрюковым принимал решение о совершении убийств конкретных лиц, отдавал указания о совершении их убийств, из полученного дохода финансировал деятельность организованной группы для подготовки к совершению преступлений и непосредственному их исполнению, а также выплачивал денежное вознаграждение за совершённые преступления».

Среди помощников Фургала назван бывший сотрудник Дальневосточного Регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России а в дальнейшем Управления уголовного розыска УВД по Хабаровскому краю Першиным В.Н., который «из корыстной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, в период с 1999 по 2005 годы предоставлял необходимую информацию и обеспечивал общее покровительство» преступной группе экс-губернатора. При этом от обвинений в убийствах его вывели формулировкой о том, что Першин был «неосведомлен о преступных намерениях» Фургала и его сообщников.

Напомним, Першин один из главных свидетелей обвинения, в деле он обозначен, как засекреченный свидетель».

Также, как указывает СКР, в ОПГ Фугала входил лидер группировки Моисеевские Тимофеев, которому в преступлениях отведена такая роль: «Тимофеев и не установленные следствием лица привлекли непосредственных исполнителей запланированных убийств, организовали их подготовку, планирование и непосредственное совершение, распределяли финансовые средства, полученные ими через Карепова от Фургала и Мистрюкова между её участниками, обеспечивали оружием, боеприпасами и взрывными устройствами непосредственных исполнителей для совершения убийств Смольского А.В., Зори Е.А. и Булатова О.Г».

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, СКР несколько раз переносил предъявление обвинений в окончательной редакции Сергею Фургалу и его предполагаемым подельникам, поскольку в канву обвинительного заключения вносилась фамилия экс-помощника Фургала Михаила Тимофеева, которого следствие называет лидером ОПГ «Моисеевские». Ему отведена роль посредника при передаче «заказа» на устранение трех бизнесменов. По словам источника, в первоначальном обвинение и подготовленном итоговом отсутствовала фамилия Тимофеева, как лица, непосредственно имевшего отношение к преступлениям. Однако, в последний момент было решено, что для красоты «картинки» необходимо добавить в обвинение криминального авторитета, как бы подтвердив заявления о связях Фургала с оргпреступностью. Следствие было к этому не готово, поэтому в срочном порядке пришлось перестраивать фабулу обвинения, вводя туда новую главную «роль» в лице Тимофеева.

Rucriminal.info знакомит читателей в первой часть материалов из «дела Фургала».

Фургал С.И. и Мистрюков Н.В., будучи длительное время знакомы, находясь в дружеских и доверительных отношениях, владели и управляли ООО «МИФ-Хабаровск», имели общие коммерческие интересы в сфере оборота лома черных и цветных металлов на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации.

На почве совместной коммерческой деятельности Фургал и Мистрюков, руководствуясь корыстными мотивами, а именно желанием сохранить и значительно увеличить доход ООО «МИФ-Хабаровск», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не позднее 28 июля 2004 года, в г. Хабаровске объединились и создали организованную группу из числа жителей указанного города для совершения убийств лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, конкурирующих с ООО «МИФ-Хабаровск» либо препятствующих его хозяйственной деятельности.

Совершение преступлений в составе организованной группы также должно было исключить изобличение Фургала и Мистрюкова, как заказчиков и организаторов убийств, поскольку это исключало осведомленность о личностях заказчиков и организаторов преступлений их непосредственных исполнителей.

Для получения информации в сфере деятельности правоохранительных и криминальной обстановки, органов функционирования организованной группы Фургал использовали свое знакомство с неосведомленным об их преступных намерениях сотрудником Дальневосточного Регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России а в дальнейшем Управления уголовного розыска УВД по Хабаровскому краю Першиным В.Н., который из корыстной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, в период с 1999 по 2005 годы предоставлял необходимую информацию и обеспечивал им общее покровительство.

Фургал, приняв на себя функции руководителя организованной преступной группы, совместно с Мистрюковым распределили между собой роли и не позднее 28 июля 2004 года привлекли в состав организованной группы ранее знакомого им жителя г. Хабаровска Карепова А.В., с которым поддерживали дружеские и доверительные отношения и в надежности которого были уверены, обладавшего устойчивыми связями в криминальных кругах, способного, по мнению Фургала и Мистрюкова, эффективно решать противоправные задачи созданной ими и руководимой Фургалом группы.

Участие Карепова в организованной преступной группе было обусловлено корыстными мотивами, в целях получения им от Фургала и Мистрюкова разовых и ежемесячных денежных вознаграждений за приискание исполнителей запланированных убийств, общее руководство их действиями, сохранения в тайне сведений, которые могли способствовать пресечению или раскрытию противоправной деятельности членов группы.

В свою очередь Карепов, не позднее 28 июля 2004 года, привлек в состав организованной группы ранее знакомого им жителя г. Хабаровска Тимофеева М.А. и не установленных следствием лиц, обладающих значительным авторитетом в криминальных кругах и на постоянной основе принимавших участие в совершении умышленных преступлений.

Рассчитывая на получение вознаграждения, действуя из корыстных побуждений, по найму, Тимофеев и не установленные следствием лица в разное время привлекли в г. Хабаровска Кадырова М.Ф. (не позднее 28 июля 2004 года) и Палея А.С. (не позднее 28 октября 2004 года) в качестве непосредственных исполнителей убийств, запланированных Фургалом и Мистрюковым.

Преступная деятельность организованной группы, созданной Фургалом и Мистрюковым, распространялась на территорию Хабаровского края и Амурской области, носила устойчивый и законспирированный характер, заключающийся в постоянном составе её членов, использовании безопасного помещения офиса ООО «МИФ-Хабаровск», расположенного в доме e 12 по проспекту 60-летия Октября г. Хабаровска, наличии обширных связей с сотрудниками правоохранительных органов, совершении нескольких преступлений, тщательной подготовке к планируемым преступлениям, использовании средств маскировки и конспирации при совершении уголовно наказуемых деяний, неосведомленности заказчиков и непосредственных исполнителей преступлений о личностях друг друга, предоставлении правоохранительным органам заведомо ложной информации о причастности к совершенным убийствам иных лиц в целях отведения подозрений от себя.

Роли участников организованной группы распределялись следующим образом:

Фургал, занимая должность генерального директора, фактически владея долей в ООО «МИФ-Хабаровск» через подконтрольное лицо, осуществляя общее руководство организованной группой, совместно с Мистрюковым принимал решение о совершении убийств конкретных лиц, отдавал Карепову указания о совершении их убийств, из полученного дохода финансировал деятельность организованной группы для подготовки к совершению преступлений и непосредственному их исполнению, а также выплачивал Карепову денежное вознаграждение за совершённые преступления;

Мистрюков, занимая должность заместителя генерального директора и будучи учредителем ООО «МИФ-Хабаровск», совместно с Фургалом принимал решение о совершении убийств конкретных лиц, после чего отдавал Карепову указания о совершении их убийств, из полученного дохода финансировал деятельность организованной группы для подготовки к совершению преступлений и непосредственному их исполнению, а также выплачивал Карепову денежное вознаграждение совершённые за преступления;

Карепов, выполняя указания Фургала и Мистрюкова о совершении убийств конкретных лиц, при содействии Тимофеева и не установленных следствием лиц, обладающих значительным авторитетом в криминальных кругах, приискивал исполнителей запланированных преступлений, согласовывал с ними размер денежного вознаграждения за данную противоправную деятельность, после чего сообщал о размере необходимого финансирования Фургалу и Мистрюкову, получал соответствующие денежные средства и распределял их между участниками организованной группы;

Тимофеев и не установленные следствием лица привлекли непосредственных исполнителей запланированных убийств, организовали их подготовку, планирование и непосредственное совершение, распределяли финансовые средства, полученные ими через Карепова от Фургала и Мистрюкова между её участниками, обеспечивали оружием, боеприпасами и взрывными устройствами непосредственных исполнителей для совершения убийств Смольского А.В., Зори Е.А. и Булатова О.Г;

Кадыров участвовал в подготовке, планировании и непосредственно совершил покушение на убийство Смольского А.В., а также незаконно хранил, перевозил и носил боеприпасы для совершения преступления;

Палей участвовал в подготовке, планировании и непосредственно совершил убийство Зори Е.А. и Булатова О.Г., а также незаконно хранил, перевозил и носил оружие, боеприпасы и взрывное устройство для совершения преступлений.

Действуя в составе организованной группы, Фургал, Мистрюков, Карепов, Кадыров, Палей, Тимофеев и не установленные следствием лица совершили особо тяжкие преступления в том числе в отношении Зори Е.А.и Булатова О.Г. при следующих обстоятельствах…

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

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