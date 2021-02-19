Ерёминские банкеты: bon appetit!

В феврале мэрия Красноярска разместила закупки, связанные с питанием муниципальных чинов на протокольных мероприятиях. Нюансы подобных банкетов — всегда увлекательное чтиво, поэтому их не без задора смакуют в Telegram.

Вот первая закупка. Администрация Красноярска готова потратить 624 тысячи рублей на «услуги по организации питания при проведении мероприятия с участием главы города».

Алюминиевые огурцы» (@aluminievie):

«Меню должно содержать:

— холодные закуски (индивидуальные и общие), салаты (индивидуальные и общие), горячие закуски (индивидуальные), первые горячие блюда (индивидуальные), вторые горячие блюда (индивидуальные и общие), десерты (индивидуальные и общие), с итоговым выходом не менее 1 000 грамм на 1 участника;

— холодные и горячие напитки, подаваемые индивидуально, с выходом не менее 1 200 миллилитров на 1 участника».

Стоимость другой закупки — 1,56 миллиона рублей. Она предусматривает «оказание услуг по организации питания при проведении мероприятий протокольного характера и других официальных мероприятий в 2021 году».

Оплата питания в рамках контракта будет производится по фактическим затратам, но есть денежные лимиты: обед — не более 1 100 рублей; ужин — 3 500 рублей; буфетное обслуживание — 700 рублей.

Алюминиевые огурцы» (@aluminievie):

«Посмотрим, что будет у чиновников мэрии на ужин за 3,5 тысячи. Вечернее меню в расчете на одного человека состоит из:

— холодные закуски: рыбное ассорти, не менее 2-х видов рыб, не менее 100г, мясное ассорти, не менее 2-х видов изделий, не менее100г, сырное ассорти, не менее 3-х видов, не менее 80 г, овощное ассорти, не менее 3-х видов, не менее 100 г;

— горячие закуски: одно наименование;

— салаты: два вида салата, не менее 100 г каждый;

— основное горячее блюдо с гарниром, на выбор: из мяса, не менее 150 г; из рыбы, не менее 200 г;

— хлебобулочные изделия: не менее 3-х наименований;

— горячие и холодные напитки: морс, вода минеральная, чай черный, чай зеленый, кофе натуральный — 500 мл;

— десерт: 2 вида, не менее 100 г;

— фруктовая композиция: не менее 3-х видов, не менее 200 г;

— приправы, соусы».

Нужно заметить, что формы массового питания ворде банкетов в Красноярском крае разрешили совсем недавно. С начала года в регионе постепенно снимаются прежние коронавирусные ограничения. И, рискнём предположить, чиновники порядком соскучились по таким мероприятиям, решив не скупиться.

babr24.com