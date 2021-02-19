Палладиевые «страсти» Потанина и Бажаева

Что стоит за конфиденциальными переговорами владельцев «Норникеля» и «Русской платины»?

Основной акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и владелец группы «Русская платина» Муса Бажаев ведут переговоры о возрождении в новом формате совместного предприятия (СП) «Арктик Палладий», направленного на разработку ряда месторождений платиновой группы на Таймыре. О начале сотрудничества было объявлено еще в феврале 2018 года, за ходом работ по созданию СП наблюдал лично Владимир Путин, сам проект преподносился как будущий «лидер среди мировых производителей платины». Но в марте 2020-го Бажаев «хлопнув дверью» покинул «Арктик Палладий». Официальной причиной прекращения сотрудничества называли позицию одного из главных акционеров «Норникеля» – компании «РУСАЛ». Ее владелец Олег Дерипаска требовал увеличения доли ГМК в проекте, а кроме того, роста дивидендных выплат, вместо капитальных затрат, на которых настаивал Потанин. Новый этап переговоров начался в июле прошлого года, когда выяснилось, что у «Русской платины» банально не хватает мощностей для разработки Черногорского месторождения. Сегодня в возрождении проекта «Арктик Палладий» заинтересован уже Владимир Потанин: по итогам прошлого года чистая прибыль «Норникеля» снизилась на 39%, к тому же суд обязал компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного разливом нефтепродуктов, имевшим место в мае 2020 года.

«Арктик Палладий» обретает второе дыхание?

О новом формате сотрудничества «Норильского никеля» и «Русской платины» в рамках дальнейшего развития СП «Арктик Палладий», «Коммерсант» сообщил со ссылкой на старшего вице-президента – руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергея Дубовицкого. Подробности переговоров остаются неизвестными, уточняется только, что «предыдущее предложение о конфигурации СП уже неактуально».

Между тем, издание напоминает о сложной судьбе проекта, ведь еще в минувшем декабре в том же «Норникеле» говорили о развитии СП как о «вопросе, снятом с повестки дня». Как известно, соглашение о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района компании Владимира Потанина и Мусы Бажаева подписали в феврале 2018 года.

Этому предшествовало шестилетнее противостояние бизнесменов, связанное с месторождением «Норильск-1», право на разработку которого получила «Русская платина». Но «Норникель» продолжал оспаривать это решение в судах, ссылаясь на то, что компания Бажаева банально не работает в регионе. Тот, в свою очередь, заявил, что Потанин блокирует доступ к инфраструктуре. Арбитром в затянувшемся споре пришлось выступать Кремлю, фактически ставшему инициатором «мирных переговоров» и создания СП «Арктик Палладий».

Изначально предполагалось, что доли участников проекта будут распределены 50 на 50. «Норникель» должен был внести в уставный капитал СП лицензию на разработку Масловского месторождения, «Русская платина» – лицензии на разработку Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1». Окончательно совместное предприятие должно было оформиться к концу года, после получения необходимых корпоративных одобрений и согласования с регулирующими органами.

Планы озвучивались поистине наполеоновские. «Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели, наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объемам производства, так и по рентабельности», – цитировали «Ведомости» слова Владимира Потанина.

«Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения», – вторил партнеру Муса Бажаев.

Фантастические проекты Мусы Бажаева

В течение определенного времени компаньоны усиленно создавали впечатление, что проект развивается. Кремль, в свою очередь, требовал отчета о проделанной работе. Так, во время встречи Бажаева с Владимиром Путиным, имевшей место в ноябре 2019 года, бизнесмен уверил главу государства в скором завершении создания СП. Правда, к этому времени совместное предприятие вот уже год как должно было функционировать. Но начинание сложное, могли возникнуть непредвиденные трудности юридического, технического, наконец, финансового характера…

На последнем моменте Бажаев заострил внимание президента. По его словам, проект требует существенных инвестиций – порядка 15 млрд долларов. Причем для запуска первой очереди требовалось около 130 млрд рублей. Начать производство планировалось в 2024 году, ежегодная добыча руды теоретически должна была составить 21 млн тонн, выручка – порядка 7 млрд долларов, окупаемость – порядка 53%.

Дальнейшее развитие проекта бизнесмен связывал с привлечением новых инвесторов, в том числе, зарубежных. «Мы с РФПИ и ВТБ работаем над тем, чтобы привлечь ближневосточных партнеров в этот проект именно с моей стороны, со стороны «Русской платины». Мы считаем, что им это очень интересно, и они активно готовы сотрудничать», – делился планами Бажаев.

Сегодня его словесные излияния напоминают лекцию Остапа Бендера, прочитанную в «Шахматном клубе четырех коней». Судите сами: «5860 новых рабочих мест», «40 млрд рублей в год налоговых поступлений», «значительное наращивание экспортного потенциала РФ», «Арктик Палладий» станет «самым востребованным, одним из лучших производств в мире» и, наконец, «Россия займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы».

Определенно напоминает историю с «междупланетным шахматным турниром», который Великий комбинатор обещал провести в Васюках, предварительно переименованных в «Нью-Москву».

Рисовать столь радужные перспективы перед президентом явно не стоило, ведь как гласит русская пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Хотя, возможно, причины разливаться соловьем были. В частности, в СМИ появлялась информация о намерении Кремля предоставить для реализации проекта средства «Фонда национального благосостояния» (ФНБ): речь шла об 1 млрд долларов, которые планировалось выделить в 2021-2034 гг. Ожидалось также получение кредитного финансирования в размере 3,5 млрд долларов.

Дерипаска – «мальчиш-плохиш» Потанина

Иллюзию совместной плодотворной работы удавалось сохранять целых два года. Все это время «мыши плакали, колись, но продолжали жевать кактус». Ушатом холодной воды стал выход «Русской платины» из совместного проекта в марте 2020 года и заявление о планах Бажаева самостоятельно развивать Черногорское месторождение и южную часть «Норильска-1».

Официальной причиной отказа от дальнейшего сотрудничества было названо отсутствие корпоративного одобрения со стороны компании Олега Дерипаски «РУСАЛ», владельца 27,8% акций «Норникеля». «Мы были готовы поддержать сделку, если бы доля «Норильского никеля» соответствовала реальному вкладу компании в проект, о чем в соответствии с соглашением мы уведомили партнеров», – цитировал РБК сообщение пресс-службы «РУСАЛа».

Как выяснилось, Дерипаска настаивал на получении «Норникелем» контрольного пакета в «Арктик Палладий», в соответствии с якобы имевшим место реальным вкладом компании в развитие СП. Однако Бажаев категорически отказался снизить долю «Русской платины» ниже 50%, мотивируя это тем, что именно ее лицензии являются основной частью интегрированного проекта.

Получается, хитрый господин Бажаев решил, что Потанин будет вкладывать средства за двоих? Как говорится, за себя и за того парня? В таком случае, он ошибался и это ему ясно дал понять Дерипаска, имеющий в происходящем собственный корыстный интерес. Дело в том, что у владельца «РУСАЛа» имеются давние «терки» с Потаниным, касающиеся дивидендной политики никелевого гиганта.

Дерипаска всегда выступал за выплату акционерам предприятия (включая, конечно же, себя-любимого), высоких дивидендов, в то время, как Потанин известен как сторонник увеличения капитальных затрат. «Мы по-разному смотрим на мир. Акционеры хотят больше дивидендов, менеджмент – увеличения капзатрат. Его дивидендные ожидания завышены. Ему нужны средства для собственных проектов», – рассказывал сам Потанин о конфликте с несговорчивым компаньоном.

СМИ, в свою очередь, отмечали, что это уже не первый случай, когда «РУСАЛ» напрямую влияет на проекты «Норникеля»: ранее компания выступила против выхода на IPO Быстринского ГОКа, поддерживая его сохранение в составе никелевого гиганта. Эта позиция, в свою очередь, привела к выходу из проекта группы «ЕСН» Григория Березкина.

Бажаеву не хватает «мощностей» …

В прессе отметили, что «развод» «Русской платины» с «Норильским никелем» произошел на фоне резкого снижения цен на палладий, никель и медь. Как писал РБК, после «фантастического роста» на 80% – до 2,7 тыс. долларов за унцию палладия, с февраля 2020 года началось столь же стремительное падение – до 1,6 тыс. долларов за унцию. Это побудило Дерипаску всерьез опасаться за сокращение размера ожидаемых им дивидендных выплат.

Несмотря на расторжение обязательств, виновником которого был объявлен корыстный Дерипаска, Потанин и Бажаев время от времени продолжали создавать видимость «командной игры». Так, в июле прошлого года стало известно, что бывшие компаньоны подписали соглашение об операционном партнерстве по разработке Черногорского месторождения «Русской платины».

В соответствии с заключенными договоренностями, «Норникель» обязался предоставить «Русской Платине», на рыночных условиях, доступ к своей инфраструктуре, одновременно получив право реализации продукции, произведенной на месторождении партнера. Что ж, ситуация предельно ясная: предприятиям господина Бажаева банально не хватает собственных мощностей, потому без Потанина ему просто не обойтись.

Отмечалось, что соответствующие контракты стороны планируют заключить до конца 1 квартала 2021 г. И снова после получения всех необходимых корпоративных одобрений! Получается, соглашение стало своеобразным прологом к переговорам о возрождении «Арктик Палладий» в новом формате?

… а Потанину миллиардов!

Заметим, что по сравнению с февралем 2018 года, ситуация изменилась, причем далеко не в пользу Владимира Потанина. Так, в начале февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» – «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) – выплатить 146,2 млрд рублей компенсации за вред, причиненный разливом 20 тыс. тонн нефтепродуктов, имевшим место вследствие аварии, произошедшей на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года.

Вынесение судебного вердикта сопровождалось резким падением стоимости акций предприятия. Сам Потанин назвал решение суда «уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества». Уже на этой неделе в руководстве «Норникеля» допустили возможность отказа от обжалования штрафа, объясняя это «несоответствием интересам группы», подчеркнув, правда, что итоговое решение будет принято в соответствии с требуемыми корпоративными процедурами.

Итак, предприятию нужны деньги для выплаты штрафа, который СМИ назвали «крупнейшим в новейшей истории». С финансами же у «Норникеля» дела обстоят далеко не самым лучшим образом. В частности, из опубликованной финансовой отчетности компании стало известно, что в 2020 году ее чистая прибыль по МСФО, в сравнении с 2019 годом, снизилась на 39% и составила 3,634 млрд долларов (в предыдущем периоде – 5,966 млрд долларов).

Ситуация выглядела бы не столь катастрофически, если бы не назначенный судом штраф. Неужели Потанину придется затянуть пояс? А ведь в минувшем сентябре «Forbes» сообщил, что он вновь занял первую строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов! Издание оценило состояние олигарха в 24 млрд долларов.

То есть, пока прибыль предприятия падала, благосостояние его основного акционера росло. Вот только выплачивать полторы сотни миллиардов рублей из собственного кармана Потанин явно не собирается. Скорее, он сократит выплаты дивидендов и увеличит капитальные затраты. А заодно вернется к обсуждению совместного проекта с Мусой Бажаевым. Тем более, что первые шаги к реанимации, казалось бы, почившего СП «Арктик Палладий» были сделаны еще прошлым летом.

renome.info