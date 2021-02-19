Юрій Горбунов та Катя Осадча відсвяткували день народження сина

18 лютого сину Юрія Горбунова та Каті Осадчої Івану виповнилось 4 роки. Батьки влаштували хлопцю велике святкування.

У своєму Інстаграм Катя опублікувала нові кадри. Перед камерою вона постала у костюмі. Зірка одягла білу сорочку, чорні штани та безрукавку. Волосся ведуча зібрала у хвіст.

Поруч з нею був Юрій у такому ж образі. Пара обрала такий парний лук. Іван сидів у машинці та також мав схожий з батьками стиль.

Також Осадча показала як вони з чоловіком зранку привітали сина. Кімната була прикрашена кульками,також було помітно подарунки – набори Лего.

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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

: glianec.com

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