Зампред ОП Татаров был поощрен Януковичем в разгар Евромайдана

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар революции достоинства получил звание «Заслуженный юрист Украины» от Виктора Януковича по личному представлению в то время министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на соответствующий наградной лист.

Татарова наградили «за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета министров, направляющих усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве».

На момент награждения Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Журналисты отмечают, что он регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Захарченко в своем представлении от 16 декабря 2013 г. писал, что Татаров заслуживает такого звания за «весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка».

Звание «заслуженного юриста» Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года.

В августе 2020 г. президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины, который отвечает за правоохранительное направление.

В начале декабря 2020 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что Татаров фигурирует в деле о хищении имущества Национальной гвардии. Однако объявление ему подозрения затянулось из-за того, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно изменила прокуроров — процессуальных руководителей — в этом деле. В конце концов Татарову объявили подозрение 18 декабря.

24 декабря Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. Благодаря этому Татаров избежал ареста.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Татарова до сих пор не отстранили от должности, так как «обвинения относительно его не имеют никакого отношения к его нынешней работы в ОП, поскольку являются событиями 4-летней давности».

Zahid.net