Кременчугский бандит их 90-х Руслан Телятник, ныне депутат Полтавского облсовета от ОПЗЖ, угрожает журналисту убийством

На днях полтавский журналист Дмитрий Чикуров заявил, что в его адрес посыпались угрозы от депутата Полтавского областного совета Руслана Телятника. Конфликт начался после того, как журналист имел неосторожность сыронизировать по поводу деятельности депутата. Последний посчитал себя обиженным, но вместо того, чтобы отнестись к ситуации с юмором, стал угрожать Чикурову.

Чикуров, ознакомленный с весьма бурным прошлым Телятника, воспринял все эти угрозы всерьез. Дошло до того, что журналист разместил на своей странице в Фейсбук пост о том, что он не склонен к самоубийству и прочим неосторожным и противоправным действиям, как, например, хранению наркотиков и оружия.

С чего начался конфликт, вы можете прочитать в материале «В Полтаве журналисту угрожают расправой за резонансные публикации о преступной деятельности депутата Руслана Телятника по кличке Телек». Мы же попытаемся разобраться, кто такой Руслан Васильевич Телятник, депутат Полтавского областного совета от ОПЗЖ.

Как гласит официальная биография, размещенная на сайте ЦИК, Руслан Телятник родился 28 февраля 1977 года в городе Кременчуг Полтавской области, образование высшее, директор ГП «Киевтранспарксервис-1», член Политической партии «Оппозиционная Платформа – ЗА ЖИЗНЬ», проживает в Киеве, судимость отсутствует. Это официальные данные, написанные Телятником в автобиографии.

А неофициальные, которые он предпочитает не афишировать, говорят нам о том, что это – типичный браток из девяностых, который сумел в свое время сменить малиновый пиджак и пистолет на костюм офисного клерка и ручку. Но атрибуты бурной молодости не выкинул и не брезгует ними пользоваться. О чем, кстати, осведомлен и Дмитрий Чикуров.

Несложный поиск и разговоры с осведомленными в специфике недавней истории Полтавщины людьми подтверждают опасения журналиста. Ибо, как гласит молва и данные, например, сайта «Досье.Инфо», Телятник принадлежал в свое время ОПГ экс-руководителя Киевского УБОПа Александра Плужника. Плужник в конце девяностых возглавлял подразделение по борьбе с оргпреступностью Кременчуга, потом занимался тем же в УБОП Полтавской области. Именно тогда его пути пересеклись с путями Телятника.

Тогда ныне уважаемый депутат носил кличку «Теляк» и занимался тем, что от имени Плужника контролировал рынки «Гвардейский» и «Керченский», ночной клуб «Зебра», карьер по добыче кремния, торговлю нефтепродуктами. Но этот «трудовой» путь привел его не на скамью подсудимых, а к статусу адвоката. Парадоксально, но Руслан Телятник, бригадир самой влиятельной ОПГ города, в 2009 году получил свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью за номером 693.

Это помогло ему пробиться в более высокие сферы – его покровитель Плужник организовал уголовное дело против владельца фирмы «Артемий плюс», которая занималась продажей автомобилей КРАЗ, Сергея Перебийноса. Защищал его адвокат Телятник. За свои услуги он попросил скромный гонорар в 200 тысяч долларов, в счет погашения которого Перебийнос вынужден был ввести в состав учредителей фирмы Телятника.

Чтобы охарактеризовать ОПГ Плужника, к которой принадлежал Телятник в качестве бригадира, процитируем пост автора ua_katarsis, размещенный в Живом журнале 03.06.2020: «За 8 лет плодотворной деятельности ни один член группировки не сел в тюрьму, хотя возбужденных уголовных дел, в которых они фигурируют – достаточно. По понятным причинам. И самое интересное. В той ОПГ состоял печально известный Поклад-«Душитель», подчиненный Петрова, который лично душил задержанных голыми руками. Говорят, ему это доставляло чувство глубокого удовлетворения, вплоть до оргазма. На «счету» у Поклада – минимум несколько трупов. Но ни при Порошенко, ни при Зеленском, никаких претензий к нему не выдвигалось». Кто хочет ознакомиться со всем постом автора – может перейти по ссылке выше.

Для полноты картины рекомендуем ознакомиться с несколькими отзывами жителей Кременчуга.

Обсуждают они работу заведения под названием «Джосс», в котором активно торговали наркотиками. Правоохранители этим так и не заинтересовались. Почему и насколько к этому причастен Телятник – делайте выводы сами. Но в связи с наркотиками стоит упомянуть, что журналист Дмитрий Чикуров, которому сейчас угрожает Телятник, намекает в своем посте на Фейсбук на это «толстое» обстоятельство.

О том, что Руслан Телятник, нарядившийся ныне в респектабельный костюм депутата, не забыл своего боевого прошлого, говорит и обсуждение недавнего взрыва гранаты в Полтавском офисе ОПЗЖ. Это произошло третьего июля прошлого года, в результате пострадала одна из секретарш. ОПЗЖшники списали это все на так называемых «нациков», которые якобы борются с ними за «принципиальную позицию». В чем эта «принципиальная позиция», кроме откровенного предательства Украины и осваивания российских денег, состоит, представители «Оппозиционной платформы – За жизнь», не поясняют.

Но, как говорят осведомленные люди, взрыв гранаты ни к каким мифическим «нацикам» отношения не имеет. Это просто банальнейшая разборка в средине полтавского отделения ОПЗЖ между теми, кто примкнул к Медведчуку-Рабиновичу, и теми, кто во внутрипартийной борьбе выбрал Ахметова и его финансовый ресурс. Вот что пишет об этом событии ua_katarsis в Живом журнале:

Кстати, обратите внимание на упоминание кременчугского клуба «Джосс» и методы работы в нем депутата Телятника.

Так что озабоченность полтавского журналиста Дмитрия Чикурова относительно своей жизни, здоровья и возможных странных происшествий после того, как он имел неосторожность неудачно пошутить над Теликом (или Теляком – версии относительно клички Руслана Телятника разнятся), имеют под собой весьма веские основания. На родную полицию журналисту особо рассчитывать не приходится. Наоборот, судя по всему, что известно о Телятнике, от нее, родимой, в данном случае следует бежать, как от чумы. А то, не ровен час, появится еще один подозреваемый в убийстве Шеремета.

Максим Прохоренко