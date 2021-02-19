Беременная Меган Маркл скоро станет двоюродной бабушкой

39-летняя герцогиня Сассекская, объявившая о своей второй беременности, скоро станет не только мамой, но и двоюродной бабушкой.

Как сообщает издание The Sun, стало известно, что уже в будущем месяце родится ребенок у племянника Меган Маркл Тайлера Дули. Фото своей беременной жены он опубликовал в Instagram.

Тайлер — сын единокровного старшего брата Меган Томаса Маркла-младшего. У него имеется ферма по выращиванию конопли в американском штате Орегон. С Дули, как и со всеми остальными членами своей семьи (кроме матери Дории), жена принца не общается. Но это не мешает 28-летнему Дули зарабатывать на родстве с герцогиней. Один из сортов марихуаны, которой он легально торгует, бизнесмен назвал в ее честь — «Блеск Меган» (Meghan Sparkle). Рекламным лозунгом он выбрал слова: «настолько крепкий, что сдует с вас корону». В ассортименте у него есть и «Искорка Арчи» — в честь первенца Меган и принца Гарри.

Американец расширил дело и сколотил многомиллионное состояние, так как торговля пошла значительно успешнее после того, как он породнился с британской королевской семьей.

Тайлер, как и остальные члены семьи, не был приглашен в 2018 году на королевскую свадьбу. Тем не менее он прибыл в Лондон, чтобы посмотреть здесь видеотрансляцию церемонии по телевизору. И был в то же вечер задержан в одном из местных ночных клубов с ножом. Он сказал, что просто «позабыл» о том, что он лежит у него в кармане.