Коммуниста Бондаренко признали нарушителем закона о статусе депутата из-за участия в акции протеста

Большинство депутатов Саратовской областной думы сочли, что известный оппозиционер преступил нормы депутатской этики

Большинство депутатов Саратовской областной думы поддержали постановление о признании своих коллег-коммунистов Александра Анидалова и Николая Бондаренко нарушителями закона о статусе депутата. Об этом информирует «Коммерсант».

Региональные парламентарии сочли, что их коллеги, представляющие фракцию КПРФ, своим участием в митинге в поддержку Алексея Навального 31 января преступили нормы депутатской этики.

До этого мандатная комиссия пришла к выводу о том, что указанным депутатам следует воздерживаться от действий, которые бросают тень на них их и других народных избранников, после чего вопрос и был вынесен на общее голосование. Постановление поддержали 30 парламентариев, пять представителей фракции КПРФ выступили против.

Стоит отметить, что ранее комиссия Саратовской областной думы по доходам признала, что Николай Бондаренко получал доход от своих роликов на YouTube, что запрещено действующим законодательством в области противодействия коррупции. На этом основании Саратовская областная дума может принять решение о лишении его депутатского мандата.

Напомним, утром 8 февраля Николай Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Силовики поджидали его в подъезде его дома. Депутата препроводили в отдел полиции, после чего оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко стал широко известен три года назад после появления видеозаписи, где он спорит с бывшим региональным министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой о размере прожиточного минимума. Тогда народный избранник решил провести эксперимент и последовать рекомендациям чиновницы – попробовать питаться на 3500 рублей в месяц. О своем самочувствии он сообщал подписчикам в социальных сетях. В настоящее время Бондаренко имеет популярнейший YouTube-канал «Дневник Депутата», где у него уже более 1,2 миллиона подписчиков.