Степан Дериволков курирует таможенные схемы?

Новый смотрящий за украинской таможней Степан Дериволков уже курирует большинство контрабандных схем, прибыль от которых исчисляется миллиардами. А Рябикин типа не видит. Или опять заявление об уходе пишет.

Еще несколько месяцев назад в мы сообщали о том, что Дериволков может стать негласным куратором одной из самых «жирных» таможенных служб – Одесской. Официально назначить на должность его не могут в связи с широким шлейфом коррупционных скандалов и связью с властью Януковича. Однако при этом, как рассказывают высокопоставленные собеседники, его пристроили «смотрящим», который уже расставил «своих» людей на самые «жирные» должности в структуре таможни, и «правильно» распределяет контрабандные потоки.

Из-за схем на которые «сел» Дериволков бюджет уже потерял несколько миллиардов. Но зная его аппетиты, это только начало.

С 2009-го Дериволков занимал руководящие должности на таможни. После работал с министром доходов и сборов Александром Клименко. После бегства Виктора Януковича из страны уехали также и его менеджеры, среди которых был и шеф Дериволкова.

В 2016-м и сам Дериволков сбежал из Украины. Несмотря на череду скандалов, он откупился от СБУ и вскоре благополучно вернулся в Украину. Сейчас в период, когда на таможне происходят перестановки, вновь возвращает свое влияние. В свое время Дериволков работал с Игорем Калетником, который на то время возглавлял таможню. Последний по словам нардепа Дубинского, еще в прошлом году вернулся в Украину.

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Дериволков и сейчас работает вместе со своим бывшим шефом, который лучше других понимают, как «правильно» организовать работу таможни и с кем для этого нужно делиться.

А результаты его работы во времена Януковича на лицо. Как подсчитали журналисты, за время своей работы Дериволков увеличил личное состояние до 38 миллионов долларов и это лишь при подсчете сбережений, недвижимости и автомобилей ближайших родственников.

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