На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз: неймовірні світлини (фото)

У Чернівецькій області вранці 19 лютого зафіксували майже 30-градусний мороз у Селятинській громаді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова громади Валерій Полянчук, пише molbuk.ua

Він, зокрема, опублікував світлину із зображенням градусника, який показує температуру повітря на рівні –29 градусів за Цельсієм.

“Сьогодні зранку дуже гарна погода, яка відповідає своїй порі”, – написав Валерій Полянчук.

: molbuk.ua

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