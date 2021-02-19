Московская полиция регулярно использовала более 140 подставных понятых, чтобы фабриковать дела о наркотиках

Среди тех, кто был задействован в этой практике – знакомые оперативников и наркоманы с судимостями

Московские полицейские прибегают к использованию подставных понятых в уголовных делах по «наркотическим» статьям. Как установили издания «Важные истории» и «Медуза» в своем совместном расследовании, 142 человека регулярно свидетельствовали в судах в случаях, когда речь шла о преступлениях, связанных с оборотом запрещенных веществ. Для того, чтобы это выяснить, журналистам пришлось проанализировать десятки тысяч приговоров, и проверить всех фигурирующих в них понятых.

Наибольшее число «штатных» понятых – 18 человек – оказались связаны с УВД по Западному административному округу. Сотрудники именно этого подразделения сфабриковали уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

УВД по Восточному административному округу заняло второе место по числу подставных понятых. Расследования показало, что 13 понятых постоянно участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых одними и теми же сотрудниками этого управления, либо ранее были судимы по наркотическим статьям.

Авторы расследования пришли к выводу о том, что столичные полицейские создали «целую систему подставных понятых». Среди них – знакомые оперативников, наркоманы, ранее судимые. «Штатные» понятые постоянно использовались для того, чтобы фабриковать уголовные дела и отправлять людей в тюрьмы на длительные сроки.