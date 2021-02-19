Олигарх Дерипаска контролирует обширные земли в окрестностях «дворца Путина» под Геленджиком

Компании членов семьи миллиардера арендуют огромные участки неподалеку от резиденции, которую связывают с главой государства

Семья олигарха Олега Дерипаски в прошлом году взяла в аренду на 43 года около 17 гектаров земли под Геленджиком, в шести километрах от «дворца Путина». На этом участке находится старая советская туристическая база. От резиденции, которую связывают с президентом, ее отделяет лишь сплошной лес, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра.

Территория Дерипаски начинается сразу за пляжем, на котором в настоящий момент все еще функционирует туристический кемпинг «Черномория». С 2017 по 2020 год участок под туристической базой находился в аренде у фирмы «Главстройресурс». Она, в свою очередь, аффилирована «Русалом», который принадлежит Дерипаске.

Начиная с прошлого года земля оказалась закреплена за ООО «Перспектива», на 75% принадлежащей двоюродному брату бизнесмена Павлу Езубову, а на 12% – ООО «Родина», бенефициаром которой раньше была мать Олега Дерипаски Валентина Дерипаска. После этого территорию начали огораживать и не пускать на нее туристов.

Ранее сообщалось, что еще одна связанная с Дерипаской организация – ООО «Бетта» (принадлежит ООО «Перспектива) – до 2045 года арендует участок в 5 гектаров на берегу моря, между поселками Криница и Бетта. Данный участок находится в 13 километрах от «дворца Путина». На нем предположительно находится резиденция Дерипаски.

Сразу за участком «Бетты» располагаются охотничьи угодья семьи Дерипаски площадью 18 738 гектаров, которые находятся в аренде у ООО «Перспектива». Данные угодья создают некий буфер между населенными районами и резиденцией миллиардера. Если учитывать охотничьи угодия, то можно сказать, что Дерипаска является крупнейшим землевладельцем в окрестностях «дворца Путина».