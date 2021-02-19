Бывшему следователю дали восемь лет колонии за присвоение 50 миллионов рублей, изъятых при обыске

Суд пришел к выводу, что правоохранитель намеренно положил себе в карман крупную сумму и попытался скрыть преступление

В Москве суд вынес приговор в отношении бывшего следователя Министерства внутренних дел РФ Антона Ходько по делу о присвоении изъятых при обыске 50 миллионов рублей. Экс-правоохранителю предстоит провести за решеткой долгие годы.

Информацию о вынесении приговора в отношении бывшего полицейского Тверским судом Москвы распространила пресс-служба Следственного комитета России, который вел это дело. Антон Ходько был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Также бывшему следователю был назначен штраф в размере полумиллиона рублей. Кроме того, суд лишил его специального звания полковника юстиции и частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму чуть более 21 миллиона рублей.

Антон Ходько трудился в следственном департамента Министерства внутренних дел РФ. Данное подразделение занималось расследованием дела о хищении более одного миллиарда рублей в Федеральном агентстве специального строительства. Согласно материалам дела, в 2016 году он положил себе в карман более 50 миллионов рублей в иностранной валюте и рублях.

Денежные средства, о которых идет речь, силовики изъяли из банковских ячеек во время обыска в рамках расследования дела, после чего положили их в служебный сейф Ходько. После этого следователь должен был сдать деньги и принять по ним процессуальное решение, однако он не стал этого делать и убрал из материалов дела данные об обысках в банковских ячейках.

В ходе следствия и суда Ходько своей вины так и не признал. Его защита настаивала на том, что следователь промедлил с официальной регистрацией и передачей изъятой наличности в специальное хранилище по причине сильной занятости.