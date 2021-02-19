В Испании вновь начали расследовать уголовное дело против российского миллиардера Михаила Фридмана

Его подозревают в причастности к злонамеренному банкротству местной компании-разработчика игр и мобильных приложений

Национальная судебная палата Испании вернула в производство уголовное дело о банкротстве местной компании Zed WorldWide, в причастности к которому подозревают российского миллиардера, члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Это произошло после того, как с соответствующим требованием выступила прокуратура.

Уголовное дело, о котором идет речь, появилось в 2019 году. Как сообщали средства массовой информации, испанская прокуратура полагала, что, являясь акционером корпорации Zed WorldWide, которая занимается разработкой игр и мобильных приложений, Фридман намеренно предпринял некоторые действия, направленные на ухудшение финансового положения компании. После этого она была приобретена россиянами за 20 миллионов евро, хотя ее реальная стоимость составляла 1,2 миллиарда евро.

Впоследствии Zed WorldWide была объединена с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», в результате чего образовалась новая компания – Zed+. Фридман утверждал, что не связан с ней и не владеет долями в компании через контролируемые им юридические лица.

Известно, что следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастельон прекратил дело в отношении Фридмана в конце прошлого года. Это было сделано на том основании, что испанскими правоохранителями не были найдены доказательства прямого или косвенного участия Фридмана в банкротстве Zed WorldWide.

Между тем, прокуратуре удалось найти новые документы, которые имеют отношение к данному делу. В частности, в распоряжении ведомства оказались электронные письма, которые могут доказывать причастность российского банкира к преступлению. Именно в связи с этим дело и было возобновлено.