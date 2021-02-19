Навального поставили на учет в СИЗО как склонного к побегу

Администрация СИЗО №1, в котором сейчас находится политик Алексей Навальный, поставила его на профилактический учет как склонного к побегу.

Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Профилактическая комиссия не объяснила своего решения — Навального попросили подписать бумагу о том, что он ознакомлен с ее решением.

«Так или иначе, теперь я „склонен к побегу“. Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут», — написал политик. Сейчас он содержится в спецблоке изолятора, отдельно от других арестантов.

Навальный находится в СИЗО с начала февраля, когда суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно его решению, политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Сейчас защита Навального обжалует это решение.