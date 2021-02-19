Вийшла на маршрут електровантажівка із найбільшою дальністю ходу

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, минулого тижня в швейцарському відділенні DPD отримали довгоочікувану електровантажівку Futuricum Logistics 18 E.

Цей електромобіль справжнісінький чемпіон світу з дальності, оскільки має діапазон дії 760 км на одній зарядці батарей!

19-тонна вантажівка Futuricum буде використовуватися на маршруті між складом і сортувальних центром. Відстань між цими пунктами становить близько 220 км в один бік. Планується, що за рік автомобіль долатиме відстань близько 80 000 км. Вантажопідйомність електровоза не перевищує 13 тонн.

Futuricum Logistics 18E був створений швейцарською фірмою Designwerk Products AG в партнерстві з Volvo Trucks. Він обладнаний чотирма електродвигунами сумарною потужністю 500 кВт (680 к.с.). Мотори живляться від блоку літій/іонних (технологія NMC) акумуляторних батарей із сумарною місткістю 680 кВт / год. Маса АКБ досягає 4540 кг. За допомогою високовольтної зарядної станції CCS Type 2 (живить 150 кВт за годину) 80% ємності батарей будуть заряджатися 4 години і 20 хвилин.

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, максимальна швидкість Futuricum Logistics 18Е обмежена електронікою і не перевищує 86 км/год.

: specmachinery.com.ua

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