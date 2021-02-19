Бывший сотрудник правоохранительных органов поставлял в Киев кокаин в детских машинках

В Киеве задержан бывший сотрудник правоохранительных органов из города Львова, который организовал канал поставки в столицу партии кокаина стоимостью 4 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, опубликовав фото задержания.

Как сказано в сообщении, львовянин отправлял кокаин оптовыми партиями посредством частных служб такси, при этом наркотики маскировались в детских игрушках. Как видно на фото, пакеты с белым порошком были спрятаны в полостях игрушечных машинок «Hummer».

«В ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета — «кокаин», весом около 1 кг стоимостью более 4 миллионов гривен, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства», — сообщили в пресс-службе прокуратура.

Подозреваемый в наркоторговле бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан во время продажи товара жителю Киева. По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Теперь в суде решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, прокуратура требует содержания под стражей.

Кроме этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.