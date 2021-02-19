Банк «Альянс» — пример больной банковской системы

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.

Банки входят в топ-5 анти-рейтинга доверия среди граждан нашей страны. Больше, чем банкам, украинцы не доверяют только РосСМИ, чиновникам и судам. Такой исход, конечно же, логичный, поскольку банки сами себе создали соответствующую репутацию. Не исключением, а даже наоборот, откровенный показатель всей «прелести» украинской банковской системы является «Банк Альянс». О нём мы уже рассказывали вам во многих других материалах. Этот банк хотя для многих украинцев вовсе неизвестный, но для реализации преступных схем по легализации грязных средств, коррупционных схем, финансирования терроризма он оказался идеальным.

История «Банк Альянс» началась с далекого 1992 года в Донецке. Фактически его можно считать одним из самых старых банков Украины. Создан он был местными криминальными авторитетами с целью отбеливания грязных денег, полученных преступным путём. Одним из учредителей банка стал небезызвестный для украинцев бандит Юра Енакиевский (Иванющенко). В 2010 году после избрания Януковича президентом Украины, Енакиевский станет одной из ключевых фигур – серым кардиналом, организатором и контролёром коррупционных схем, распила государственных предприятий и т.д.

Несмотря на то, что после Революции достоинства, вся банда Януковича разбежалась, преимущественно осевши в России, такая судьба Юру Енакиевского не постигла. Он вовсю прожигает украденные средства в Монако, где и проживает, о чём свидетельствуют многочисленные данные. Но что же с награбленным в украинцев имуществом? Ничего, оно так и осталось под контролем группировки донецких. Одним из активов Иванющенко является «Банк Альянс», который сейчас используют для самых грязных схем, а также для обмана клиентов. Даже больше, первые отделения банка, согласно данным НБУ, начали появляться только в 2017 году, и это несмотря на то, что банк существовал с 1992 года. Картинка для общественности выглядит иначе. В открытую никто не демонстрирует след Енакиевского в деле банка, а его владельцем является Александр Сосис, учредитель и совладелец страховой компании «Аска».



Начнём с самого главного, и больного для граждан – обман клиентов. Если вы решитесь работать с «Банк Альянс», готовьтесь быть кинутыми. В интернете есть множество информации о том, как кассиры не выдавали полную сумму, прятали деньги, операторы давали некачественные советы, которые приводили убыткам и так далее. Но всё это можно списать на человеческий фактор. Если же вы возьмёте кредит в этом банке, можете рассчитывать на то, что останетесь голыми-босыми, банк заберёт у вас всё и даже больше. Для привлечения клиентов «Альянс» использует стандартную схему – выдаёт кредитную карточку с лимитом в 100 тысяч гривен, под 0,0001%. Берёте нужные средства – погашаете при возможности, казалось бы, никаких проблем. Но не тогда, когда вы являетесь клиентом «Банк Альянс». Мелким шрифтом в договорах прописано, что, если в течении 45 дней клиент не отдаёт кредит – начисляются проценты в размере 38 % годовых, и штрафные санкции на простроченный кредит в размере 70 % годовых. То есть, если вы взяли в кредит в «Альянсе» 5000 грн., через год вы будете должны 10 400 грн., например, в Приватбанке, если вы взяли кредит с помощью карты, должны платить 5 % от суммы ежемесячно. Только в случае неоплаты кредита, банк налаживает санкции в размере 7,2 % в месяц от суммы долга. «Банк Альянс» идёт иначе – сразу же в суд, выбивая огромные суммы. В одном из случаев, человек пользовался кредиткой, и снял с неё 6500 гривен. Банк потребовал через 2 месяца вернуть назад средства, но уже в размере 12 700 гривен. И суд стал на сторонку «Банк Альянс».



Обман клиентов – далеко не основной вид заработка нечестных на руку банкиров. «Банк Альянс» вовсю замешан во многих тёмных делах, по факту которых открыты десятки уголовных производств. В своём портфеле банк имеет достаточно много неоднозначных клиентов, среди которых интернет ресурс «Global Money», который финансирует террористов «ДНР». Тем не менее, причастность банка к таким компаниям ещё не значит ничего, если бы не одно, но. В 2018 году «Банк Альянс» попал в поле зрения Службы безопасности Украины. Причём дело было не о схемах, не о подрыве государственной экономики. Всё гораздо сложнее. СБУ заподозрило, что один из главных партнёров-клиентов «Альянса» ООО «Запорожский титано-магниевый завод». Запорожский завод хранил все свои средства в «Банк Альянс», а это немалые деньги. Общая сумма, на которую суд наложил арест была более 360 миллионов гривен, а это почти половина всего капитала «Альянс». Уголовное производство открыто 02 июня 2018 года под № 22018080000000044. По данным Управления Службы безопасности в Запорожской области, в период с апреля 2014 по настоящее время, должностные лица крупных промышленных и энергогенерирующих предприятий Запорожского региона, действуя умышленно в ущерб обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины, оказывающие содействие представителям иностранной организации в проведении подрывной деятельности против Украины, путем совершения действий, направленных на уничтожение и повреждения объектов, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение для государства, планируются и координируются указанными представителями. Эти средства в свою очередь переводились на счёт «Банк Альянс», где успешно легализировались. Несмотря на то, что убытки от таких схем нанесли десятки миллиардов гривен украинскому бюджету, а государственная измена по своей сути является особо тяжким преступлением, расследование ведётся уже более 2,5 лет, никто из виновных не привлечён к ответственности, даже не взят по стражу. Вместе с этим, должностные лица предприятия и банка «порешали» вопрос с прокуратурой, которая в свою очередь разрешила снять арест с имущества и счетов. По этому факту Государственное бюро расследований отдельно открыло уголовное производство, и расследует подкуп прокуроров.

В том же 2018 году уже Киевской Управление СБУ открыло уголовное производство против должностных лиц «Банк Альянс». Как установило следствие, в течение 2017-2018 годов служебные лица АБ «Укргазбанк», АО «Альфа-Банк» и АО «Банк Альянс», действуя по предварительному сговору с рядом субъектов хозяйствования, в режиме так называемого «группового отчета» (заключение биржевых контрактов, обеспечены права на получение денежных средств / ценных бумаг на основании соответствующих встречных обязательств), совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн. грн., что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Помимо откровенного кидалово клиентов и совершения тяжких преступлений, банк Сосиса также наследил и в своей хозяйственной деятельности, не брезгуя обманывать государственные учреждения.

В одном из хозяйственных дел, которое рассматривается Хозяйственным судом города Киева, государственная структура – «Государственное инновационное кредитно-финансовое учреждение» обратилась с иском о возврате 17,3 миллионов гривен у «Банк Альянс» в связи с неисполнением взятых обязательств. Это хозяйственное дело началось летом 2020 года, по сегодняшний день заседания суда постоянно переноситься из-за различных ходатайств сторон и третьих лиц. Очередное заседания Хозяйственного суда в этом деле происходило вчера, но о его результатах пока неизвестно.



Несмотря на огромное количество подозрительных моментов в работе «Банка Альянс», некоторые государственные структуры продолжают хранить в нём деньги, и потом с трудом пытаются получить их обратно. «Администрация морских портов Украины» несколько лет безуспешно пытается получить от «Альянса» 76 миллионов гривен банковских гарантий. Из фабулы дела известно, что «Администрация морских портов» вложили на счета банка 114 миллионов гривен для строительства причала в Николаеве. Этот тендер выиграла компания «Гидробуд Украина», и сразу же сняла со счетов «Альянса» 76 миллионов гривен, не выполнив предусмотренные работы. Государственный орган в одностороннем порядке разорвал договор, но ни денег, ни проделанных работ не стало. Как в нашей стране часто бывает, банк разводит руками, а директора подрядчика просто спрятались, поэтому на возвращения этих средств надеяться даже и не следует.

В целом судов государственных учреждения против «Банк Альянс» достаточно много, и все они касаются различных схем с банковскими гарантиями. Тем не менее, те же государственные органы и дальше работают с банком, который имеет очень печальную репутацию, является участником десяток уголовных производств, подозревается в финансировании терроризма и государственной измене. Но кому к этому какое дело? Главное, чтобы шли откаты, и схемы работали. А во всём остальном должны разбираться журналисты и общественность.

Источник: