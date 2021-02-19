Группа Павлюка из «Слуги народа» верно служит олигарху Ахметову

Народные избранники изо всех сил делают приятное Ринату Леонидовичу.

В Верховной Раде продолжает работать распущенная год назад из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова «группа Ильи Павлюка», в которую входят нардепы от «Слуги народа», пишет «Украинская правда».

Как отмечает издание, работа группы в пользу интересов Ахметова если и прекратилась, то только на короткий срок, чтобы «снова вспыхнуть с новой силой».

В частности, по словам одного из депутатов «Слуги народа», который занимается вопросом экологии, «группа Павлюка» сделала все возможное, чтобы не хватило голосов за законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.

«Закон провалили, — рассказал собеседник издания. — Он невыгоден ДТЭК, потому что их предприятия являются наибольшими загрязнителями. Закон реально нужен, но группа Павлюка сделала все возможное, чтобы голосов не хватило. Марусяк (Олег Марусяк, который является неформальным лидером группы – УП) вносил даже альтернативный проект, писал в чаты — просил не голосовать. То есть они реально очень заметно работали на интересы ДТЭК».

Кроме того, группа Павлюка дважды провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность вицепремьера.

К их работе также относятся попытки сместить с должности главу аграрного комитета Николая Сольского, близкого товарища Андрея Богдана — бывшего главы Офиса президента. В свое время именно Богдан пытался распустить «павлюковцев» по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова.

Сообщается, что если Банковая хочет получить голоса по вопросу, где нет чувствительных для «донецких» экономических интересов, то ведет коммуникацию напрямую с Павлюком. Время от времени Павлюка приглашают на совещания к президенту Владимиру Зеленскому.