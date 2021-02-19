Навальный: как одному деду в бункере приснился кошмар

Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью «Филе рыбы в кляре. Халяль». Смотрю репортаж о том, что Европейский суд постановил меня выпустить.

Об этом случае рассказывает сегодня в Фейсбуке российский оппозиционер Алексей Навальный.

Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник.

— У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу.

Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: “Это шутка такая? Розыгрыш?”

А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись.

У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар.

Будто сбежал я из своего «спецблока», добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг.

Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями.

Так или иначе, теперь я «склонен к побегу». Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут.

Подписал я бумажку «ознакомлен» и в этот момент почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят». Это который, помните, говорил про одного из своих врагов: «Я съел его печень и запил бокалом кьянти».

Насчет печени не уверен, а от бокала кьянти бы не отказался.

Обе фотографии от Алексея Навального

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