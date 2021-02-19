Названо небезпеку здорового харчування

Всім відомо, що для гарної форми і відмінного самопочуття необхідно збалансовано і правильно харчуватися.

Однак здорове харчування також може бути небезпечним. У яких випадках так трапляється – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Орторексія – нав’язливе прагнення харчуватися тільки корисною і здоровою їжею. При цьому харчовому розладі людина повністю виключає все смажене, солоне, солодке, може переходити на сироїдіння. Здавалося б, нічого поганого, адже зараз дуже популярне правильне харчування. Проблеми починаються, коли людина ставить собі занадто жорсткі заборони, засуджує тих, хто харчується “неправильно”, вважає себе кращою за інших, обмежує контакти з близькими і друзями,

– зазначила Кален.

Вона пояснила, що подібна поведінка призводить до виснаження (морального і фізичного), а також шкодить психологічному здоров’ю.

Як проявляється орторексія

людина категорично відкидає “шкідливі” продукти;

засуджує всіх, хто харчується інакше;

активно захоплюється дієтами;

відчуває страх перед “забороненими” продуктами;

карає себе за “зриви”.

За словами експертки, якщо ідея про правильне харчування стала нав’язливою, необхідно переглянути свої погляди. ⠀

Будь-яка дієта передбачає обмеження і заборони. Все життя тримати себе в руках не вийде. Кожен, хто сидів на дієті, знає, що рано чи пізно настане зрив,

– додала Олена Кален.

Ознаки неправильного харчування

Недоїдання. Якщо людина ходить напівзголоднілою – організм знаходиться у стресі і важко прощається з надмірною вагою.

Обмеження і зриви. Якщо весь тиждень людина обмежує себе, але на вихідних їсть все підряд – це харчування не можна назвати правильним.

Вживання їжі, яка не подобається. Їжа має бути не тільки корисною, але і смачною. Слід запам’ятати, що зайва вага з’являється не від шкідливої їжі, а від будь-якої зайвої.

Щоб стрункішати без стресу і насильства над собою, потрібно орієнтуватися на відчуття голоду. Воно не приходить за режимом і може з’явитися в будь-який момент, залежно від фізичної активності і розумового навантаження. Якщо вгамовувати голод, коли він тільки настає, їжі потрібно менше, а вага буде йти легко,

– резюмувала Кален.

: active.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.