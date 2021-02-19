«Честный» бизнес Андрея Коровайко?

Компании, входящие в концерн «Покровский», принадлежащий Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову, обратились в районные администрации с просьбой провести митинги за стабильное развитие России, заявив о поддержке экономического курса правительства.

Концерн «Покровский» более 20-ти лет занимается бизнесом в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Является одним из самых крупных сельхозпроизводителей в стране. Его годовой оборот – 30 млрд руб.

Естественно, что Андрей Коровайко никогда не расскажет, каким образом ему удалось этого достичь. За успехом бизнесмена могли стоять власти, а также действия, которые иногда шли в разрез с российскими законами.

Чтобы никому подобных мыслей и в голову не могло прийти, представители компаний Андрея Коровайко в один голос твердили о своем честном бизнесе. Их слова привела «Российская газета».

«Предприятия ГК «Концерн «Покровский» ведут свой бизнес честно и открыто. У нас много социальных программ, мы делаем все возможное для развития территорий — там, где работаем. Нашего президента мы всегда поддержим».

Так «прогнулся» перед своим руководством представитель Каневской группы компаний «Концерна «Покровский» Максим Мишарев.

Ему в унисон вторил управляющий Каневского сахарного завода Александр Патеев.

«Изменять жизнь к лучшему надо законным путем. Разве мы не видим положительных изменений? Возьмите хотя бы программу импортозамещения, сколько возможностей она дала нашему сельскому хозяйству!»

В том же духе выступали и другие сотрудники концерна «Покровский». Уж не с подачи ли Андрея Коровайко они запели «соловьями»?

Появление хвалебного материала о концерне «Покровском» на фоне роста цен на сельхозпродукты неудивительно. Вчера стало известно, что цены на картофель и морковь выросли на одну треть, на 20% стали дороже помидоры, на 16% огурцы.

При этом торговые сети заявили, что иногда для сдерживания цены продают картофель с нулевой наценкой, а цены повысили производители. Мог ли в их числе быть и концерн «Покровский»? Вот и приходится «прогибаться» перед правительством и президентом. Понятно, что рядовым россиянам от этого легче не станет.

Репутация и деньги в минус?

О том, как честно ведет бизнес Андрей Коровайко, можно судить по истории ростовского предпринимателя из «списка Титова» Андрея Коковкина. Он скрывался в Лондоне после обвинения в 2016 г., в мошенничестве – якобы похитил 10 млн руб., у ООО «МИТ», аффилированном с концерном «Покровский».

В Россию Коковкин вернулся в 2018 г., дело против него было закрыто, но через неделю его возбудили вновь. В октябре бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы, но после вмешательства омбудсмена Бориса Титова приговор был изменен на условный срок.

Представители МИТ с этим не согласились и подали кассационную жалобу. В августе дело было направлено на новое рассмотрение, которое еще не начиналось.

И вот, не дожидаясь рассмотрения этого судебного дела, Андрея Коковкина во второй раз обвинили в мошенничестве. Партнер Андрея Коровайко Аркадий Чебанов заявил, что Коковкин под видом покупки сельскохозяйственных земель похитил $400 тыс.

Защита бизнесмена заявляет, что эти деньги Коковкин занимал у Чебанова и полностью рассчитался с долгом еще в 2016 г.

Не носит ли преследование Андрея Коковкина «заказной» характер? Если так, то заказчики всем хорошо известны и даже скрываться не пытаются. В обоих делах фигурирует концерн «Покровский». Может, правоохранительным органам переключить свое внимание на Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова?

Повод для этого есть, если посмотреть на финансовые показатели предприятий Коровайко и Чебанова. На сегодняшний день Андрей Коровайко предпочитает не светиться в бизнесе, ему принадлежит всего 6 компаний, у Чебанова их – 34. Он готов отвечать за своего партнера?

ДП ООО «Торговый дом» ЗАО Мясокомбината «Каневский», в котором Чебанов не только соучредитель Коровайко, но и генеральный директор, с 2013 г., не имеет прибыли, стоимость предприятия отрицательная. Этом может быть свидетельством того, что деньги из компании выводятся.

Никогда не имело прибыли и ООО «Каневский торговый дом», которым на 100% владеет Чебанов. При выручке в 2019 г., 98 млн руб., убыток составил 4,7 млн руб. Один раз за семь лет выходило в прибыль ООО «АФ «Урожайная», его убыток в 2019 г., составил 72 млн руб., при выручке 91 млн руб.

Одни убытки в течение 7 лет приносит и ООО «Торговый дом «Старая деревня», которым Аркадий Чебанов владеет лично. Уж не тащит ли он под носом своего партнера по бизнесу Андрея Коровайко прибыль?

Во многих предприятиях вместе с Аркадием Чебановым совладельцем является Ангелина Коровайко. К ней тоже могут пожаловать следователи, так как принадлежащее ей лично ООО ТД ЗАО «ПЗ «Воля» также работает в убыток с 2013 г. Как госпожа Коровайко объяснит смысл существования своего предприятия?

Поговаривают, что Ангелина Коровайко, может быть матерью бизнесмена. Если это правда, то хорош сынок, который указывает маму владельцем сомнительных предприятий. Или деньги для Андрея Коровайко дороже?

Наверное, госпожа Коровайко может присматривать за Аркадием Чебановым. Когда сам используешь «честные» методы видения бизнеса, то и других будешь подозревать.

На ком «поднялся» Коровайко?

Андрей Коровайко «честно» начал поднимать свой бизнес еще в начале 2000-х годов. Об этом красочно писала «Новая газета».

Директор и владелец винного завода Бондо Бабунидзе ждал в гости уважаемого гостя федерального инспектора Андрея Коровайко. Он отвечал за развитие малого и среднего бизнеса в полпредстве по ЮФО, которое тогда возглавлял Виктор Казанцев.

Вместо Коровайко в кабинет Бабуидзе ворвались вооруженные молодчики, которые долго избивали бизнесмена. А потом заставили его под дулом пистолета подписать долговые расписки. Таким оказалось всяческое содействие, которое обещала Бабуидзе Тамара Казанцева. С ней его познакомил Андрей Коровайко.

Ирина Рукавишникова может прикрывать бизнес Андрея Коровайко?

Поговаривают, что экс-супруги могли развестись, чтобы их имена не связывали друг с другом. Для этого даже была инсценирована гей-свадьба с участием человека, похожего на Андрея Коровайко. Естественно, что такую историю в России растиражировали на ура.

Через свою бывшую жену, которая в 2013 г., попала в Заксобрание области Андрей Коровайко может быть связан с губернатором Василием Голубевым. Вряд ли, без поддержки главы региона можно в нем делать бизнес. А имея землю, которой у концерна вдоволь, всегда есть чем отблагодарить.

Следующей «жертвой» Андрея Коровайко, стало производственное объединение «Электроаппарат». Само оно было неинтересно, но имело 32 га земли, из них 7 на Черноморском побережье. Но здесь интересы Казанцева-Коровайко столкнулись с другими.

В результате Казанцев был отправлен в отставку, а следом уволен и Андрей Коровайко, которому пришлось искать новых покровителей.

Много лет деятельность концерна «Покровский» сопровождала судья Ростовского арбитража Лариса Чебанова, которую журналисты считали женой Аркадия Чебанова. Фирмы Коровайко признавались победителями в суде с 2013 г., по 2018 г.

В 2017 г., Чебанова подала заявление о своем уходе из коллегии судей. Как раз в то время разгорелся скандал с судьей Еленой Хахалевой, которая могла быть причастна к деятельности фирм Коровайко на Кубани.

Широкую огласку получила история, когда представители концерна «Покровский» приехали в соседний регион убирать чужой урожай.

Коровайко разинул рот на чужой каравай?

Покровители Андрея Коровайко могут сидеть и на самом верху. В 2011 г., Россельхозбанк (РСХБ) начал передавать сахарные заводы концерну «Покровскому», который взял на себя значительные долги АПК «Маяк». Об этом писал Forbes.

«Маяк» работал как пирамида – получал кредит РСХБ и скупал на него сельсхозпредприятия, а потом повторял цикл снова.

С 2010 г., РСХБ возглавлял Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза Николая Патрушева. Именно при Патрушевым-младшем передавались заводы. Предприятия Коровайко могли кредитоваться в РСХБ.

Сейчас Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и глава наблюдательного совета РСХБ. Не является ли он тайным «куратором» Андрея Коровайко?

История бизнеса Коровайко вызывает большие сомнения в его честности. Но что не сделаешь ради «прогиба» перед властью, за счет которой кормишься всю жизнь?

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