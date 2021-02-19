«Единая Россия» может потерять до 2/3 московских одномандатных округов на выборах в Госдуму

В 12 из 15 одномандатных округов по Москве ситуация с настроениями избирателей такова, что кандидаты от «Единой России» на грядущих выборах в Государственную Думу с высокой долей вероятности могут в них проиграть.

Об этом говорится в докладе «15 округов предвыборной Москвы: расстановка сил в преддверии Госдумы» исследовательского центра «Особое мнение».

Пять столичных округов эксперты обозначили как высокорискованные для провластных кандидатов, еще в семи, по их мнению, степень риска средняя. Авторов доклада полагают, что для «Единой России» ситуация складывается благоприятно лишь в трех округах: Люблинском (№ 199), Новомосковском (№ 202) и Орехово-Борисовском (№ 203).

В докладе отмечается снижение эффективности административного ресурса в Москве за последние годы, в некоторых районах – практически до нуля. Ряд окраинных префектур по-прежнему способны обеспечить необходимый результат, однако, чем ближе к центру столицы, тем меньше возможностей у властей. Эксперты полагают, что с ростом у москвичей протестных настроений москвичей возможности административной мобилизации будут снижаться и дальше.

В условиях низкого доверия к «Единой России» и в целом к руководству страны среди жителей столицы, провластные выдвиженцы смогут рассчитывать лишь на свой личный ресурс. Им необходим грамотный подход к ведению избирательной кампании и активная работа по привлечению сторонников при одновременной «сушке» явки.

Также подспорьем единороссам может стать участие в выборах мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник, обладающий высоким рейтингом, мог бы возглавить московскую региональную группу, как это было на прошлой думской кампании.