Основатель «Вимм-Билль-Данн» сообщил о попытке обмануть его на $3 млн

В Москве на два месяца арестован директор по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олег Покровский.

Он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, Покровский предлагал основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили за 3 миллиона долларов «решить вопрос» по делу о незаконной передаче помещения в пользу ЗАО «Квартал». Предполагается, что Якобашвили — бенефициар этой компании.

Уголовное дело в отношении Покровского завели 12 февраля по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на особо крупное мошенничество»). ГСУ Следственного комитета по Москве возбудило дело по заявлению бизнесмена Давида Якобашвили.

Как пишет «Коммерсант», оно связано со сделкой между ООО «Арендком» и ЗАО «Квартал» об отступных в виде недвижимости по договору займа. Соглашение между компаниями было подписано в сентябре 2019 года. Переход права собственности на помещение в Старопанском переулке Москвы стороны зарегистрировали в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

Позднее владелица «Арендкома» Ольга Мирзоева сообщила, что сделка была закрыта под давлением. По ее словам, экс-гендиректор компании Андрей Лапшин был введен в заблуждение и подписал соглашение из-за угроз со стороны руководства «Квартала». Мирзоева заявила, что в результате сделки ее ООО лишилось единственного актива — это привело к прекращению его деятельности.

Гендиректор ЗАО «Квартал» Игорь Тихновецкий ранее был объявлен в розыск. По данным «Коммерсанта», акционером компании является Давид Якобашвили. Однако сам бизнесмен это отрицает.

В ходе судебного разбирательства между владельцами «Арендкома» и «Квартала» к Якобашвили обратился его знакомый Олег Покровский, пишет издание. Он пообещал ему помощь и покровительство в обмен на 3 миллиона долларов. Чтобы придать видимость законности передачи денег, «Квартал» и ООО «Юридическое бюро» Покровского подписали договор на оказание консультационных и иных услуг. По данным следствия, в декабре 2020 года представители Якобашвили успели передать Покровскому 200 тысяч долларов.

Затем Якобашвили обратился в ФСБ, решив, что его хотят обмануть. 11 февраля во время попытки передать Покровскому оставшуюся сумму тот был задержан. Якобашвили не стал комментировать детали уголовного дела.

Что известно о Якобашвили

Давид Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», крупного производителя безалкогольных напитков и молочных продуктов. Кроме того, бизнесмен является совладельцем нефтетрейдера Petrocas, владеющего портом в Грузии. Компания также управляет сетью заправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане.

В 2018-м Якобашвили инвестировал 10 миллионов долларов в мессенджер Telegram, а также был одним из инвесторов другого проекта предпринимателя Павла Дурова — блокчейн-платформы TON.

Якобашвили сейчас занимает 136-е место в списке богатейших людей России. Его состояние Forbes оценивает в 750 миллионов долларов.

В 2019 году он покинул Россию и почти год провел за границей. Бизнесмен уехал после обысков в принадлежащем ему музее «Собрание». Тогда бывший партнер миллиардера Борис Минахи обвинил его в мошенничестве и рейдерском захвате Ейского портового элеватора.

Якобашвили вернулся в Россию в мае 2020 года. С уголовным делом «все нормально», отвечал на вопросы журналистов бизнесмен.