Пенсионер вспомнил групповое изнасилование в СССР полувековой давности

64-летний московский пенсионер по имени Сергей, задержанный за групповое изнасилование полувековой давности, вспомнил эти события. Он рассказал об этом в интервью Telegram-каналу Life Shot.

В 1974 году ему было 18 лет и он вместе с друзьями отмечал свою первую зарплату. По его словам, вечеринка была в Измайловском парке, к ним присоединились две подруги. С одной из них — Ларисой — молодые люди «развлеклись», но с ее согласия.

Сергей утверждает, что он ее не насиловал, хотел, но из-за пьяного состояния не смог и уехал. Лариса вернулась домой наутро, а отец стал ее избивать, и она сказала об изнасиловании. По настоянию родителя 17-летняя школьница написала заявление в милицию. Сергей предлагал ей и ее отцу женитьбу, чтобы дело прекратили. Однако его предложение было отклонено. Отец Ларисы был настроен посадить молодых людей. Им дали по 10-12 лет лишения свободы.

Их потом в колонии хотели «опустить», так статья «плохая», вспоминает пенсионер. Его друзья отбывали срок в Грозном. В итоге они убили того человека, который хотел их «опустить», и им добавили срок.

Сергея забрали в армию, его не стали арестовывать, так как об этом попросила сама Лариса, которая была в него влюблена. Тем не менее позже он попал на зону: пьяный ударил друга ножом. После отсидки работал строителем, женился. Сейчас на пенсии, у него четверо внуков.

Пенсионер говорит, что ему уже ничего не грозит — нужно просто написать заявление на закрытие дела по истечении срока давности.

О задержании пенсионера стало известно ранее 18 февраля. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.