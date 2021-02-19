Вставна щелепа, ключі та шкарпетки: що кияни губили у наземному транспорті

У Києві в наземному громадському транспорті найчастіше губили ключі та документи, але й люди шукали вставні щелепи, шкарпетки та їжу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Зазначається, що за рік до контакт-центру “Київпастрансу” майже 1300 разів зверталися щодо втрачених речей.

Найчастіше українці губили ключі, одяг та документи.

: parlament.ua

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