В Москве бывший офицер КГБ прострелил себе руку

В Москве бывший офицер КГБ 73-летний Александр Громов прострелил себе руку из травматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина получал разрешение на оружие в полиции. Он решил осмотреть пистолет, но допустил неосторожность. В результате случайного выстрела Громов ранил себя в руку. После инцидента он обратился за медицинской помощью.

2 января сообщалось, что во время драки в дагестанском городе Каспийске погиб один человек. Его случайно застрелил силовик. Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник драки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался дать предупредительный выстрел, но попал мужчине в голову, тот скончался на месте. В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.