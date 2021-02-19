В Совфеде исключили газовую блокаду Украины в ответ на водную блокаду Крыма

Россия не станет перекрывать газ Украине в ответ на водную блокаду Крыма со стороны киевских властей, заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. Его цитирует в четверг, 18 февраля.

В то же время сенатор спрогнозировал столкновение Украины с энергетическими сложностями в будущем. «По мере того как будет открываться «Северный поток-2», транзит газа через Украину будет уменьшаться и деньги будут уменьшаться», — сказал он.

По его словам, сохранить российский транзит будет крайне сложно из-за изношенности инфраструктуры. При этом он заверил, что российская сторона не будет специально перекрывать газопровод.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заверил, что на устойчивом водоснабжении полуострова это никак не отразится.