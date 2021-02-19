В Госдуму внесен законопроект уголовной об ответственности за распространение данных силовиков

Депутаты хотят установить наказание за указанное деяние, если оно совершено человеком, который имеет к этим сведениям доступ по своим должностным полномочиям. Законодательная инициатива призвана защитить сотрудников правоохранительных органов от неких преступных посягательств

Законопроект, устанавливающий наказание за разглашение информации о сотрудниках силовых структур, которая была получена с использованием должностного положения, внесен на рассмотрение Государственной Думы. Документ обнародован в базе данных о законотворческой деятельности. Инициатива призвана защитить сотрудников правоохранительных органов от неких преступных посягательств.

Инициатива о введении уголовной ответственности за указанное деяние принадлежит руководителю комиссии нижней палаты по иностранному вмешательству Василию Пискареву и его коллегам. В качестве наказания они предлагают предусмотреть штраф на сумму до 200 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.

В настоящее время часть 1 статьи 320 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за разглашение данных о мерах безопасности, которые применяются в отношении силовика или членов его семьи, в целях воспрепятствования его служебной деятельности.

Авторы законопроекта хотят дополнить данную статью частью, под которую бы попадали случаи разглашения данных человеком, который имеет к этим сведениям доступ по должностным полномочиям.

В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что описанное деяние угрожает жизни и здоровью сотрудников силовых структур, а также мешает им бороться с преступностью и обеспечивать общественную безопасность.