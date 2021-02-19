Эксперты ЭИСИ объяснили высокое доверие россиян к губернаторам «новой волны»

Члены Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили, каким политикам россияне больше доверяют, готова ли власть на местах быть открытой, а также точки роста доверия.

О прошедшем на эту тематику круглом столе сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, росту доверия способствует в первую очередь реакция на основные запросы жителей и становление ближе к народу. «Люди в первую очередь доверяют тем, кто близок им — родственникам, друзьям — тем, кто понимает их и разделяет их проблемы, с кем нет дистанции в коммуникации. Успешные примеры сочетания этих двух формул доверия демонстрируют губернаторы новой волны», — пояснила она.

Кислицына также рассказала о лучших практиках глав субъектов. Среди них оказались: поддержка семей с детьми, молодежи, врачей и развитие медицины, современные способы коммуникации, вовлечение граждан в управление.

Присутствующие на круглом столе губернаторы, которых признали эффективными управленцами, тоже высказались по теме. Так, губернатор Тюменской области Александр Моор обозначил формулу доверия — участие, диалог и результат. «Если говорить о доверии между властью и жителями, в первую очередь доверяют губернатору — власть персонифицирована. Если после диалога и обратной связи изменений нет, то доверие теряется», — считает он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов добавил, что главы регионов были вынуждены начинать работу в ситуации тотального недоверия, когда общество было настроено очень негативно. Сейчас, по его мнению, главная задача — последовательно восстановить взаимоотношения с жителями.

«Важно вовлекать жителей, показать, что многие социальные вопросы мы можем решать вместе. Вовлеченность в решение городских проблем не менее важна, чем сам результат, которого мы достигаем», — подчеркнул Солодов.

В заключение встречи эксперты ЭИСИ сообщили, что продолжат дальнейшее изучение темы, и анонсировали мероприятие с участием первых лиц регионов в новой популярной социальной сети Clubhouse.