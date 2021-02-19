Цифровизаторы земель российских

Компания «Ростелеком» собирается реализовать в Анапе проект «Умный город». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали осенью прошлого года исполняющий обязанности мэра города Василий Швец и директор краснодарского филиала «Ростелеком» Сергей Поляков.

Хочется верить, что это замечательное начинание будет реализовано, в отличие от многих других похороненных проектов телекоммуникационного гиганта.

Многообещающие планы

По планам в Анапе должна быть внедрена интеллектуальная система учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, контроль за своевременным вывозом мусора, развитие системы управления дорожным движением, видеонаблюдения и фотовидеофиксации, создание умного транспорта, умных остановок и других цифровых решений.

По словам директора краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Полякова, будет сделано все возможное для создания в Анапе эффективной, удобной и безопасной цифровой среды, с помощью которой начнут решаться важные для жизни города вопросы. Будет ли этот проект реализован, сказать трудно. Дело в том, что число скандалов, связанных с «Ростелекомом», превышает все приличествующие нормы. Так, в конце прошлого года интернет- журнал «Интересант» представил вниманию публики «Антирейтинг-2020».

В него вошли руководители, оставившие у жителей Санкт-Петербурга негативное впечатление. И на четвертом месте президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, которому присуждено звание «антицифровизатор года». Хотя выходец из Санкт-Петербурга Михаил Осеевский, казалось бы, должен претендовать на роль, напротив, главного цифровизатора страны.

Но эксперты журнала отмечают негативные обстоятельства, связанные с работой ведомства. Наверное, самое громкое из них — падение сайта «Госуслуги», за работу которого и отвечает «Ростелеком». «Госуслуги» перестали работать после президентского видеообращения 11 мая 2020 года, в рамках которого Владимир Путин пообещал единовременные выплаты каждой российской семье, где есть несовершеннолетние дети. Оказалось, сервис, в который из бюджета направлены миллиарды рублей, на деле оказался маломощным и подобную нагрузку выдержать не смог. Портал был частично или полностью недоступен в течение полутора дней. И Владимир Путин обратил внимание на то, что портал госуслуг не справился с этим объемом обращений, потребовав обратить на это внимание так же, как и «на другие вопросы подобного рода».

Эксперты отмечают, что постоянно зависают или уходят на технические работы и прочие государственные сервисы, разработкой и обслуживанием которых занимается «Ростелеком».

Скандал на скандале

Но «Госуслуги» еще, как говорится, полбеды. В начале прошлого года сразу в шести регионах страны: Москве, Курской, Воронежской, Калужской, Белгородской и Волгоградской областях правоохранительные органы провели обыски в рамках уголовного дела о картельном сговоре при торгах, проведенных «Ростелекомом» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Следствие считает, что девять компаний координировали свои действия при подаче заявок на строительство и подключение волоконно-оптической линии связи в Воронежской области, и благодаря покровительству двух топ-менеджеров «Ростелекома» сумели заключить договоры на 788,6 млн руб. В итоге два топ-менеджера «Ростелекома» задержаны по обвинению в ограничении конкуренции при госзакупках.

Летом прошлого года ФАС возбудила в отношении ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для этого стало невыполнение предписания ФАС о снижении тарифов на услуги.

Нельзя не вспомнить и канувший в небытие поисковик «Спутник». Запуск «Спутника» состоялся в мае 2014 года, одноименного браузера — в сентябре 2015 года.

По замыслу «Спутник» должен был стать национальной государственной поисковой системой и интернет-порталом. Но воплотить в жизнь перспективную идею не удавалось. Пытаясь спасти положение, в конце июня 2017 года Михаил Осеевский выступил с предложением сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях. Но инициатива отклика так и не нашла.

В итоге проект, на который государство потратило по разным подсчетам от 2 до 3 млрд рублей, был окончательно закрыт в прошлом году. При этом, основная часть денег уходила на высокие зарплаты занятым в создании национального поисковика сотрудникам.

За государственный счет

При этом руководство «Ростелекома» как будто и не несет за происходящее никакой ответственности. Впрочем, объяснить это можно спецификой российской

действительности. Иными словами, прочными родственными и дружескими связями. Михаил Осеевский, например, работал в ВТБ, заместителем федерального министра экономического развития и в правительстве Санкт-Петербурга.

А первый вице-президент «Ростелекома» – сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

В последний день осени прошлого года, как сообщают СМИ, «Ростелеком» сообщил о заключении договора на приобретение акций «Большой тройки». Доля в компании, реализующей решения для автоматизации переработки отходов, будет стоить 1,3 млрд рублей. 25% «Большой тройки» владеет зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин.

Таким образом родственники высокопоставленных представителей власти договорились между собой о создании совместного предприятия на деньги государства. Дело обещает быть доходным. Платформу «Управление отходами» вслед за внедрением в работу большинства региональных мусорных операторов хотят распространить на всю страну в целом. Насколько это будет выгодно государству и гражданам, покажет время. Впрочем, это касается и проекта «Умный город» в Анапе. Хотелось бы верить, что в этот раз обойдется не как со «Спутником».

versia.ru