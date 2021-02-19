В МСТБУ назвали страхові компанії, які зробили найбільше виплат автомобілістам

В 2020 р. страховиками ОСЦПВ було врегульовано 147 000 вимог , що на 5% більше, ніж в попередньому 2019 р.

Страхові компанії сплатили постраждалим в ДТП 2,3 млрд. грн. (+13% до показників 2019 р.), причому 502,3 млн. грн. сплачено за вимогами, врегульованими з використанням європротоколу.

Лідерами за кількістю врегульованих вимог є:

TAS Insurance Group

ОРАНТА НАСК

UPSK Страхова компанія

: auto.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.