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В МСТБУ назвали страхові компанії, які зробили найбільше виплат автомобілістам

20.02.2021

В 2020 р. страховиками ОСЦПВ було врегульовано 147 000 вимог , що на 5% більше, ніж в попередньому 2019 р.

Страхові компанії сплатили постраждалим в ДТП 2,3 млрд. грн. (+13% до показників 2019 р.), причому 502,3 млн. грн. сплачено за вимогами, врегульованими з використанням європротоколу.

Лідерами за кількістю врегульованих вимог є:

TAS Insurance Group
ОРАНТА НАСК
UPSK Страхова компанія

: auto.24tv.ua

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