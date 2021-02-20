Золотодобытчики включаются в «зеленую экономику»

Темпы роста «зеленой экономики» и цены на золото по итогам 2020 года продемонстрировали значительный рост.

Такой вывод сделали эксперты рынка драгметаллов при подведении итогов 2020 года. В прошлом году жёлтый металл вырос в цене более чем на 25% – это самый высокий показатель за последние десять лет. Эксперты уверены, что растущая динамика цен на золото сохранится и в 2021 году. И это логично. Помимо того, что в последние годы центральные банки продолжают наращивать покупку золота, человечество и в технологическом плане не может без него обходиться: оно, по сути, окружает нас везде – в любом электронном устройстве, автомобильном катализаторе и промышленном фильтре, да и во многих инновационных технологиях этот металл заменить пока ничем невозможно. А чем выше спрос на золото, тем выше его цена.

Россия занимает важное место в мировой добыче драгоценных металлов. Вопрос только в том, как распорядятся российские игроки рынка выпавшим шансом и смогут ли они сформировать политику своей интеграции в новую экономическую реальность, которая позволит им продолжать извлекать прибыль от добычи, внедряя в производственный цикл «зеленые технологии».

В последнее время у отдельных золотодобывающих компаний России наблюдается рост инвестиций на внедрение различных экологических решений. С одной стороны, они включаются в самый современный общемировой тренд заботы о природе ради будущих поколений, с другой – минимизируют риски нарушения природоохранного законодательства, которые чреваты крупными штрафами, подрывающими экономику любого предприятия. Такой подход особенно актуален для Камчатки – регион входит в топ-10 по объемам добычи золота в стране.

«Мы готовы доказать: золотодобыча может быть «зеленой». С этой целью мы стараемся максимально сократить экологические риски, чтобы их последствия никоим образом не сказались ни на деятельности нашего предприятия, ни на экосистеме Камчатки», — объясняет генеральный директор камчатского золотодобывающего предприятия «Транс-Сибириан Голд» Александр Дорогов.

С 2018 года указанный недропользователь Асачинского месторождения активно внедряет жесткие регламенты экологического менеджмента на своем горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Тревожное зарево». Результат налицо: за последние три года предприятию не пришлось платить штрафы за загрязнение окружающей среды.

Как это работает и что может сделать золотодобытчик для снижения экологических рисков такого изначально сложного производства? С введением новой модели экологического менеджмента «Транс-Сибириан Голд» еще в 2018 году направило дополнительные инвестиции на внедрение «зеленых технологий». Только один проект по обустройству сетей водоотведения и сооружений очистки шахтных вод Асачинского рудника обошелся компании в 109 млн рублей. В 2020 году ГОК потратил на природоохранную деятельность около 45 млн рублей: большая часть этих средств обеспечила содержание хвостохранилища и очистных сооружений – пруда-отстойника с фильтрующими каналами. В 2021 году стартует плановая реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод «Биодиск».

Это лишь часть огромной планомерной работы предприятия по встраиванию в новую экономическую реальность, которую уже называют «зеленой революцией». Следуя принципам «зеленой экономики» и в соответствии с ИТС 49-2017 «Добыча драгоценных металлов», компания использует лучшие мировые технологии с соблюдением всех необходимых стандартов и норм – именно такой подход к организации производства исключает попадание отходов в окружающую среду. Только за период с 2017 по 2020 год «Транс-Сибириан Голд» инвестировала в экологические мероприятия свыше 350 млн рублей. Помимо затрат на упомянутый выше проект обустройства сети и сооружений очистки шахтных вод Асачинского рудника, 195 млн рублей было направлено на строительство второй карты хвостохранилища. Еще 41 млн рублей потребовало создание современного полигона ТБО – и это тоже вклад в минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, поскольку позволило предприятию значительно сократить объем размещения отходов на городских полигонах.

В планах ГОК – строительство третьей современной карты хвостохранилища и перспектива перехода на технологию сухого кека. Сейчас специалисты предприятия проводят технико-экономические расчеты возможности применения принципа сухого складирования хвостов. Такое внимание к модернизации хвостохранилищ неслучайно: хвостохранилище – важный элемент цикла производства золотодобычи, обеспечивающий минимизацию негативного влияния на окружающую среду. Оно представляет собой специальное гидротехническое сооружение, которое служит складом отходов переработки руды. Сюда после обезвреживания отработанной руды от реагентов поступает хвостовая вода и продолжается естественный процесс очистки от остаточных следов реагентов. После отстаивания хвостовая вода возвращается на оборотное водоснабжение фабрики, а твердые отходы с плотностью порядка 1,4 т/м3, оседают в хвостохранилище. Именно высокая плотность этих отходов препятствует их проникновению в окружающую среду.

В целях производственной безопасности на хвостохранилищах ГОК ведется круглосуточный мониторинг по контролю за состоянием сооружения. И эта мера по умолчанию работает на упреждение рисков попадания отходов в окружающую среду, равно как и регулярно проводимые мероприятия по техническому обслуживанию оборудования.

Предприятие планирует усилить свои позиции и в текущем году, продолжая вкладывать в природоохранные мероприятия. Инвестиции идут сразу по нескольким направлениям, которые обеспечивают конкретные шаги по защите окружающей среды.

Для обеспечения регулярного мониторинга и инструментального контроля воздействия на окружающую среду компания привлекает специалистов аккредитованных лабораторий, которые проводят отбор проб и их химический анализ, а результаты исследований предоставляются контролирующим органам.

Замена расходных материалов фильтрующих элементов на действующих установках обеспечит повышение эффективности работы газоочистного оборудования, которое призвано минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Снизить воздействие на водоемы от деятельности Асачинского месторождения поможет испытание и внедрение технологии, повышающей качество очистки сточных вод. Эта технология основана на физическом воздействии, которое сменит распространенную практику очистки химическим методом и попутно снизит энергозатраты.

В перспективе компания планирует сделать еще один шаг к технологии «Ноль отходов», при которой отходам дают вторую жизнь, используя их в других технологических процессах. В этом помогут котлы для утилизации отходов производства и преобразования в тепловую энергию, которая пойдет на обогрев помещений.

Еще одно направление стоит отнести к традиционным расходам компании на обучение и повышение квалификации сотрудников: здесь понимают, что модернизация оборудования и внедрение технологий немыслимы без развития компетенций персонала, особенно в такой долгосрочной теме, как экологическая безопасность.

Кроме того, на предприятии не исключают, что продолжат развивать «пилотный» проект по лесовосстановлению, стартовавший в прошлом году. К слову, ГОК «Тревожное зарево» стал первой горнодобывающей компанией на Камчатке, которая включилась в программу компенсационного восстановления лесов. Осенью 2020 года территория уничтоженного пожаром леса площадью более 13 га была засеяна семенами каменной березы. Пройдет время – и на выгоревшей территории будет шуметь березовая роща. А это и есть лучший признак заботы о будущих поколениях.

«Работая на камчатской земле, «Транс-Сибириан Голд» стремится сохранить ее уникальную природу. В своем производстве, организованном щадящим подземным способом, мы применяем самые современные технологии – и можем гарантировать, что после закрытия разработок вся территория присутствия компании будет рекультивирована. Но уже сейчас мы стремимся внести вклад в защиту биоразнообразия полуострова. «Добываем золото – сажаем деревья» – так могут описать свои взаимоотношения с окружающей средой работники нашего предприятия. По факту мы развиваем экономику Камчатского края с заботой о природном многообразии региона», – отметил Александр Дорогов.

ng.ru