Станет ли брекзит для Великобритании началом конца

Лондонский Сити, похоже, решил не бороться с угрозой брекзита, а вознамерился отмахнуться от потери рабочих мест и инвестиций. Вероятно, надвигающиеся проблемы там рассматриваются не как наводнение, а как небольшой ручеек.

Как утверждают сторонники брекзита, около 7500 рабочих мест было перемещено в Европейский Союз, но это лишь малая часть из сотен тысяч, о которых говорили эксперты. Конечно, вакансии в лондонской финансовой индустрии сократились почти вдвое в 2020 году, но это во многом связано с Covid-19. Конечно, торговля акциями ЕС перетекла на континент, но это низкомаржинальный бизнес, который в лучшем случае символичен.

Во-первых, даже тонкая струйка может причинить вред, если ее не остановить. Торговля европейскими акциями может оказаться мелочью в общей схеме, но примечательно, что потери лондонского рынка акций не восстановились. Амстердам даже превзошел Сити в роли крупнейшего в Европе центра торговли акциями в прошлом месяце по среднесуточному объему, сообщает FT.

И даже если биржевая торговля является «второстепенной», по сравнению с деривативами, как выразился бывший босс Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, картина там тоже выглядит не очень хорошо: доля британских площадок в торговле евросвопами упала до 10% в прошлом месяце с почти 40% в июле, по данным IHSMarkit. В то время как США выиграли часть этого бизнеса, доля ЕС также выросла.

Вторая проблема для лондонских сторонников выхода заключается в том, что эти сдвиги подталкивают чиновников в Париже, Франкфурте и Брюсселе придерживаться жесткой нормативной позиции. Британцы надеялись, что европейцы пожалеют о том, что на их пороге появился новый соперник — Лондон. Произошло обратное. Брюссель до сих пор не предоставил Великобритании полный «эквивалентный» статус, который позволил бы преференциальную, если не беспроблемную трансграничную торговлю финансовыми услугами. Поскольку опасения по поводу дорогостоящей фрагментации рынков до сих пор были необоснованными, европейские участники рынка также не требовали от Лондона снисхождения.

В отличие от таможенных проверок после брекзита, которые нарушили торговлю товарами, часто называемыми «проблемой прорезывания зубов», конфликты в финансовых услугах все чаще рассматриваются как начало новой нормальности. Обязательство торговать акциями ЕС на территории ЕС рассматривается как плацдарм — просто «стычка», как выразился главный исполнительный директор биржи Aquis Аласдер Хейнс. Настоящая война будет вестись за клиринговую инфраструктуру, которая лежит в основе доминирования Лондона в торговле деривативами.

Чем больше вещей пойдет по пути ЕС на ранних стадиях этого крайне политизированного финансового перетягивания каната, тем к большему контролю он будет стремиться. И отсутствие ясности в отношении планов Великобритании по финансовому регулированию после брекзита не помогает ее позиции. Опасения в Брюсселе, что стремление британцев к дерегулированию может привести к тому, что танкисты начнут действовать по правилам единого рынка, вполне реальны. Наблюдатель за рынками ЕС Esma недавно предупредил о «сомнительной практике» финансовых фирм, пытающихся обойти правила продажи услуг блоку.

Переговорщик ЕС по брекзиту Мишель Барнье заявил, что блок не будет спешить с принятием таких решений.

Вместо тог, чтобы «вернуть контроль» в результате брекзита, Сити пытается вернуться в колею. Covid-19, возможно, замедлил темпы физического перемещения рабочих мест в ЕС, но он также показал, насколько мобильным может быть капитал. Пока нет никаких признаков того, что европейцы откусили больше, чем могут прожевать. Надежды на скорое потепление отношений выглядят оптимистичными.

Ничто из этого не означает, что Лондон внезапно перестанет быть главным финансовым центром Европы. Город является глобальным центром в удобном часовом поясе, его правовой системе доверяют во всем мире, а его язык так же влиятелен, как греческий в древние времена.

Но есть большая разница между Лондоном, который держит почти полную монополию на европейские финансовые рабочие места и торговлю — как это было до брекзита — и тем, у которого есть две трети пирога, а может быть даже только половина. Если Великобритания не разыграет свои карты правильно, брекзит может стать для Сити началом конца.

versia.ru