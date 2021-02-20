Шевченко закупил в Нацбанк продвинутых ноутбуков на 17,5 млн грн, новая техника Смолия ему не подошла

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко провернул серьезное переоборудование в своей структуре в начале 2021 года — закупил крупную партию ноутбуков. Согласно тендерной документации, размещенной на ProZorro, речь идет о приобретении 866 устройств на 17,5 млн грн. Аукцион планировался с конца 2020 года, а был проведен в начале января.

Просто колоссальная сумма для финансового регулятора, да и для страны с дефицитом бюджета 5,5% ВВП. Для страны, которая экономит каждую копейку, и под закупку вакцин от коронавируса вынуждена брать кредиты от международных финансовых организаций. Но, по всему видно, что Шевченко считает иначе — свободно тратит многомиллионные суммы на необязательную технику.

Надо сказать, изначально Нацбанк был готов потратить даже больше. Заявленная стоимость закупки перед аукционом была установлена на уровне 20,8 млн грн. Хорошо, что в ходе тендера общий ценник был снижен.

Ноутбуки закупались в двух комплектациях, которые отличались объемом памяти. Заказчик хотел, чтобы техники хватило на 4-6 лет эксплуатации.

Если взять расход в 17,5 млн грн за 866 ноутбуков, то становится понятно, что средняя цена устройства составляет 20,2 тыс. грн. То есть нацбанковцы шиканули: закупили не бюджетные ноуты по 8-12 тыс. грн, а технику подороже.

Аукцион Нацбанка выиграло ООО «Фирма Валтек». Его учредителями являются Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева, а также Евгений Нестеренко из Славянска (Донецкая область). Фирмой руководит Федор Федорович Макавчук. Ее уставный капитал составляет 375 грн. Это притом, что предприятие успело подписать контрактов на полмиллиарда, что не просто странно, а подозрительно и наводит на мысли о фиктивной деятельности.

Может показаться, что расход 17,5 млн грн на ноутбуки — вынужденное решение Кирилла Шевченко, продиктованное острой необходимостью в оснащении не оборудованного Национального банка. Однако это не так. Если проверить данные ProZorro о закупках НБУ, то можно увидеть, что предшественник Шевченко Яков Смолий за два года до отставки потратил на компьютерную технику порядка 60 млн грн. То есть нельзя сказать, что регулятор работал с рухлядью и никак не мог нормально функционировать без обновления техники.

По всей видимости, необходимость технического переоснащения регулятора придется устанавливать Госаудитслужбе и Счетной палате в ходе своих проверок. Возможно, они определят истинные мотивы Кирилла Шевченко по данной закупке именно сейчас. А может быть после аудита подадут заявления в правоохранительные органы и будут открыты уголовные дела.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua