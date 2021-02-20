Маск одним жартівливим твітом в рази підвищив вартість невідомої криптовалюти

Вартість токену MarsCoin підвищилася в 31 раз, до свого історичного максимуму – $2,5. Причиною цьому послужив жартівливий твіт підприємця Ілона Маска про те, що він назве так свою криптовалюту.

Наразі ціна MarsCoin становить $0.21. Про це свідчать дані сервісу Coinmarketcap.

Ціна підвищилася після того, як Маску запропонували створити свою власну криптовалюту. Однак виявилося, що токен з таким ім’ям вже існує. На момент написання повідомлення він навіть не знав про існування цієї криптовалюти.

До твіту мільярдера вартість токену становила $0,08, а після нього виросла до $2,5. Відзначимо, що незважаючи на те, що ціна вже сильно знизилася, MarsCoin все ж помітно дорожче початкової ціни.

: news.obozrevatel.com

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