Стала відома причина подорожчання бензину на українських заправках

З початку лютого вартість нафти на європейському ринку підвищилася на 14% або на 7-8 доларів США за барель. При порівнянні середніх цін за перші два тижні лютого щодо середньої ціни січня – маємо зростання в 9% або на 5 доларів США за барель тому на українському ринку триває висхідний тренд.

Як повідомляє «Мінпром», слідом за підвищенням цін на нафту на європейському ринку спостерігається подальше зростання цін на нафтопродукти. Дизельне паливо підвищилося в ціні на 9% або 40 доларів США за тонну, а бензин на 8% або на 41 долар США за тонну, що з урахуванням середнього курсу НБУ за відповідний період з урахуванням акцизного збору і ПДВ становить плюс 1300 і плюс 900 гривень за тонну відповідно. Таким чином, зміна вартості на дизельне паливо і на бензин А-95 на європейському ринку дають передумови для зростання цін на внутрішньому оптовому ринку України на плюс 1,1 гривню за літр для дизельного палива і на 0,7 гривень за літр для бензину А- 95 щодо середніх цін січня.

Якщо порівняти ціни на дизельне паливо і на бензин на європейському ринку за два тижні – зростання цін склало 12-14% або 62 і 65 долара США за тонну відповідно. Що з урахуванням середнього курсу НБУ станом на дату з урахуванням акцизного збору і ПДВ становить плюс 2200 гривень за тонну для бензину і плюс 1800 гривень за тонну для дизельного палива, що в перерахунку дає плюс 1,5-1,6 гривні за літр ймовірного подорожчання в опті до кінця місяця.

За рік в Україні значно подешевшали всі види палива, згідно зі статистикою червня. Бензин подешевшав на 25% в порівнянні з червнем 2019 року.

: ua.news

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