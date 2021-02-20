У кишечнику людини виявили 140 тисяч вірусів

Кількість і різноманітність бактеріофагів, більшість з яких не є небезпечними для людини, вразила дослідників.

Вчені з Інституту Сенгера і Європейського інституту біоінформатики (EMBL-EBI) провели масштабне дослідження кишкового мікробіома людини, в ході якого ідентифікували близько 140 тисяч видів вірусів, більше половини з яких ніколи раніше не спостерігали.

Результати роботи були опублікована в журналі Cell.

У кишечнику людини, крім бактерій, живуть десятки тисяч вірусів, званих бактеріофагами, які можуть інфікувати бактерії. Дисбаланс в мікробіомі кишечника часто призводить до розвитку запальних захворювань, алергії і ожиріння. При цьому дуже мало відомо про те, як впливають на здоров’я людини бактеріофаги.

Дослідження генетиків включало аналіз більш ніж 28 тисяч зразків кишкового мікробіома, зібраних у здорових людей з усього світу. Автори ідентифікували і каталогізували 142 809 видів вірусів, більше половини з яких ніколи раніше не зустрічали.

Вчені наголосили, що більшість виявлених вірусів не є небезпечними для людини, оскільки мають ДНК як свій генетичний матеріал і відрізняються від небезпечних РНК-вірусів, таких як SARS-CoV-2 або вірус Зіка.

Серед десятків тисяч виявлених бактеріофагів була ідентифікована нова клада (група, що містить спільного предка і всіх його прямих нащадків), яку назвали губафагом. Вона виявилася другою за поширеністю в кишечнику людини після бактеріофага crAssphage, виявленого в 2014 році.

Результати дослідження лягли в основу бази даних кишкових фагів GPD, яка, на думку вчених, стане основою для розробки нових методів лікування за допомогою протимікробних бактеріофагових препаратів.

Раніше повідомлялося, що в кишечнику перебуває “другий мозок” людського організму.Ентеральна (кишкова – ред.) нервова система (ЕНС) складається з багатьох мільйонів нейронів, що регулюють роботу шлунково-кишкового тракту. Ця система периферійна і працює автономно від центральної (ЦНС), що складається з мозку і спинного мозку.

“Це насправді сам собі мозок”, – заявив професор Університету Флиндерса Нік Спенсер, додавши, що ЕНС можна назвати і “першим мозком”, оскільки ця система з’явилася раніше ЦНС в ході еволюції.

: ukrrain.com

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