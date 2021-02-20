Звільнена актриса «Мандалорця» стала найпопулярнішою кінозіркою в світі

Американська актриса і боєць MMA Джина Карано, звільнена із серіалу «Мандалорець» за порівняння США з нацистською Німеччиною, стала найпопулярнішою кінозіркою в світі. Це випливає з даних, опублікованих на сайті IMDb.

Портал оцінює поточну популярність знаменитостей на основі переглядів їх профілів. Як правило, найбільше число відвідувань набирають ті, хто знімається в останніх гучних фільмах і серіалах. Рейтинг оновлюється щотижня.

Скандал навколо Карано допоміг їй пробитися в лідери. На другому місці опинилася Шейлін Вудлі, на третьому — лауреат «Оскара» Крістофер Пламмер, який помер 5 лютого. У п’ятірку також увійшли Еван Пітерс і Елізабет Олсен.

Раніше в лютому стало відомо, що студія Lucasfilm, що займається виробництвом «Мандалорця», відмовилася від співпраці з Карано після того, як вона порівняла політичний клімат в США з гоніннями на євреїв в Німеччині після приходу нацистів до влади в 1930-х. Артистку також звільнило агентство UTA.

: freezmi.io

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