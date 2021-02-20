При обрушении в Норильске пострадало пять человек

Люди находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент The Moscow Post . Сообщается, что в межрайонной больнице развернули шесть операционных.

«В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении местного минздрава.

На месте происшествия врачи оказывают медицинскую помощь. Работают пять бригад скорой, в том числе две реанимационные.

Напомним, в МЧС сообщили, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, площадью около одной тысячи квадратных метров. Два человека смогли выбраться самостоятельно, четверых спасли. Еще двоих людей ищут. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности, которые повлекли смерть двух и более человек. Согласно предоставленным данным, это произошло во время ремонтных работ, проводимых для усиления конструкций.

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил, что глава региона взял ситуацию под личный контроль.

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) является дочкой «Норникеля» – ООО «Медвежий ручей». НОФ занимается переработкой объема вкрапленных руд месторождения «Норильск-1». Также работники обрабатывают медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.

«Норникель» начал проверку причин обрушения на Норильской обогатительной фабрике.

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