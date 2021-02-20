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На лівому березі Києва позашляховик припаркувався на кучугурі снігу. Виглядає доволі екзотично

20.02.2021

Сніжна зима не привід бути як всі. Крім цього, деякі власники автівок вважають, що їх машини витримають все.

Фото позашляховика, припаркованого на кучугурі снігу, оприлюднив в Facebook Сергій Юрченко.

На світлинах, зроблених ввечері видно, як машина “долає Рубікон”. Автівка буквально повисла вертикально на великій купі снігу.

Вочевидь, фото зроблені в районі Позняки-Осокорки-Харківський масив.

У коментарях під фото користувачі соцмережі жартують, що у такий спосіб водій або ж вихвалявся перед дівчиною, або ж не хотів займати паркомісце, лишивши простір для маленьких машин.

: bigkyiv.com.ua

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