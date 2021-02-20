Штерн уходит от налоговой через апарт-отель?

ГК «ПСК» Максима Штерна строит планы по возведению сети апарт-отелей в то время, как активы группы могут иметь натянутые отношения с налоговой?

Как сообщает корреспондент УтроNews, в Петербурге планируется запустить серию апарт-отелей под общим брендом Avenir. Объем вложенного бюджета составит порядка 4 млрд рублей. Примечательно, что заниматься строительством будет «Группа компаний ПСК», владельцем которой является небезызвестный петербургский бизнесмен Максим Штерн. Занимательная история получается: 4 миллиарда рублей на апарт-отели у ПСК имеется, а вот деньги, чтобы заплатить налоги, которые компания задолжала несколько лет назад – нет?

Штерновские фирмы имеют крайне интересный бэкграунд. К примеру, входящая ранее в ГК «ПСК» компания ООО «ПСК», у которой налоговая неоднократно находила нарушения. В очередной раз, когда ФНС наведалась к ООО «ПСК» с проверкой, фирме было начислено 14 млн рублей штрафа. Штерн тогда, возможно, понял, что от него не отвяжутся.

И тут компания мгновенно занялась реорганизацией. ООО «ПСК» переименовали ООО «Петрострой» и Штерн переписал его на некую Дину Пантелееву, а та, позже – на Максима Поминчука. А в самой ПСК заявили, что не имеют отныне никакого отношения к новой фирме, а управлять новой компанией должны были бывшие топ-менеджеры ГК «ПСК».

Дальше – больше. В 2017 году налоговая прознала про реорганизацию и решила вновь наведаться к уже «Петрострою». И тут выяснилось, что офис фирмы используется ее контрагентами – ООО «ПСК», ООО «Петростройкомплект», ООО «СУ-235», ООО «Ресурс», «ПСК-Инжиниринг» и ИП Штерн И.В.(Илья Штерн – отец Максима Штерна). Кроме того, стало ясно, что совпадают адреса организаций, номера и виды деятельности. То есть все открещивания ПСК от «Петростроя» были пылью в глаза налоговикам. Об этом писало деловое издание «Новый проспект».

Повторная проверка принесла «Петрострою» штрафов на 402 миллиона рублей. Кроме того, правоохранителей обнаружили подозрительную компанию-подрядчика – «СК Импераиал», которой, как оказалось, руководил некий Сенников. Выяснилось, что «ПСК» каждый день переводила «СК Импераил» по 5 млн рублей. Помимо «Империала» Сенников выступал учредителем и других компаний, которые, видимо, были предназначены только для одного – выводить «наличку» и уменьшать налогообложение. Компания Сенникова даже заключала как-то сделку с ПСК на 1 млрд рублей, однако потом выяснилось, что все контракты были чисто формальные и никто ничего не собирался делать. В связи с этим ПСК накинули еще 584 млн рублей.

Тогда в 2018 году юристы «Петростроя» заявили в суде, что такие огромные штрафы плохо скажутся не только на строительной компании, но и, цитата: «Сорвут сроки выполнения работ на социально значимых объектах». Самое интересное, что суд в итоге отменил решение налоговой по взысканию долга. Об этом писал «Деловой Петербург».

Отметим, что у «Петростроя» в 2010-2011 были заключены контракты с Госкомитетом по строительству на 83 миллиона рублей. Сейчас их исполнение прекращено по известным причинам.

«Мусорных» компаний король?

И вот тут начинается самый цимус. Сейчас «Петрострой» находится в процессе банкротства. По сути, «Петрострой» выступил когда-то обычной костью, которую ГК «ПСК» решил кинуть налоговой, чтобы отвести огонь от себя.

Схема проста донельзя: если у одной из входящих в твою «группу» компаний налоговая обнаруживает какие-то несостыковки или махинации, ты, чтобы отвадить налоговиков от себя и всех остальных своих фирм эту компанию переписываешь на какого-нибудь своего менеджера и исключаешь из «группы». После чего заявляешь, что никакого отношения к ней не имеешь и вуаля – все дальнейшие проблемы тебя не касаются. Однако не исключено, что Штерн может продолжать идет по тому же сценарию.

В том же 2017 году – уже вторую ООО «ПСК» он переписал на некую Елену Катникову. Руководителем этой фирмы является некто Колотвин Юрий Алексеевич.

Эта фирма связана с вышеупомянутой ООО «Су-235», а также с, внимание, другой ООО «ПСК» – фирмы-близнеца, в которой также учредителем значится Елена Катникова. И которая также перешла к ней от Штерна.

Однако руководит ею уже некий Фатеев Денис. При выручке в 1,5 млрд рублей прибыль у этой фирмы составляет всего 36 млн. Зачем бизнесмену плодить столько контор, да еще и с одинаковыми названиями?

Первая ООО «ПСК» тоже зарабатывает совсем скромно: 26 млн рублей прибыли при выручке в 2,3 млрд. Куда уходят деньги? Не на счета ли подставных контор?

Все та же Катникова является учредителем компании ООО «Жизнь», которую она учредила в 2017 вместе с родственницей Максима Штерна Ириной. И в управляющей организацией которой является «Управляющая компания ПСК». Таких компаний на счету Катниковой целая прорва. И везде одни и те же имена – Колотвин, Фатеев и некто Марьяна Калабина, которая также является руководителям во всех «начинаниях» Катниковой.

А господин Штерн в свою очередь очень неплохо себя чувствует. Пока его «компании на убой» сражаются с налоговыми и банкротятся, он открывает театр. В одном из ЖК, принадлежащих ГК «ПСК», открылся театр «Легенда», причем открылся с подачи самого Штерна. Забавно, что худрук театра Саша Сергеев тогда заявил, что Штерн решил открыть «Легенду» после того, как побывал на одном из спектаклей Сергеева. Куда, к слову привел свой топ-менеджмент.

Штерн открывает театры и строит апарт-отели за 4 миллиарда рублей, пока налоговики могут практически дышать ему в спину. Неужели в ближайшем будущем нам стоит ожидать еще целую уйму мусорных компаний, с помощью которых господин Штерн постарается уберечь свои 4 миллиарда?

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