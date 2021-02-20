«Вице-уголовники» мэра Кстенина

Силовики «прижали» очередного вице-мэра Воронежа. Почему люди из окружения мэра города Вадима Кстенина так часто проходят по уголовным делам?

Как передает корреспондент УтроNews, сегодня сотрудники ФСБ и СКР задержали вице-мэра Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина. Его подозревают в пособничестве предпринимателю и депутату гордумы Сергею Кудрявцеву на выборах в эту самую гордуму. Примечательно, что Кудрявцев уже проходит по делу о мошенничестве с приватизацией ДК им. Кирова. Однако совсем недавно его освободили за помощь следствию. Он-то и дал показания против Бавыкина. Вице-мэр, предположительно, требовал у кандидатов в главы районов деньги, а взамен предлагал «хорошие» результаты на выборах.

Буквально в декабре прошлого года Кудрявцева задержали сотрудники СКР за попытку присвоить Дворец культуры имени Кирова. Так получилось, что бизнесмен и уже бывший депутат – совладелец некой компании «Альянс ВК», а ей принадлежит территория под Дворцом культуры. Однако завладеть зданием полностью ему помешало бомбоубежище, расположенное под дворцом – оно является федеральной собственностью. Поэтому правоохранительные органы и заинтересовались Кудрявцевым. Теперь же следователи начали разматывать «клубок» и вышли на заместителя мэра. Кто следующий? И стоит ли волноваться градоначальнику Вадиму Кстенину?

Стоит напомнить, что ныне задержанный Юрий Бавыкин еще во времена работы в Ростехнадзоре успел засветиться в нескольких громких скандалах: компания «Око» обвиняла его в вымогательствах. Компания занимается выдачей экспертиз для горнодобывающих компаний. И когда в 2009 году занял должность зама главы Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому и технологическому надзору, он якобы он хотел получать «откаты» от этой фирмы за каждую экспертизу, писал «Блокнот-Воронеж».

В таком случае становится понятно, откуда у него имеется роскошный дом за 15 миллионов рублей, а также квартира и машина «Мерседец-Бенц». И это все при относительно небольшой чиновничьей зарплате. Собственно, это не помешало ему, без какого-либо внимания со стороны органов, стать тогда главой Коминтерновского района Воронежа. К слову, Бавыкин ранее работал в региональном УФСБ, писал воронежский интернет портал «Четыре пера». Думал, помогут старые связи, да не вышло?

Заместители как на подбор

Бавыкин – то это уже второй чиновник на данной должности, который попадает под уголовку. Он стал вице-мэром по градостроительству в конце прошлого года. Его предшественник – Владимир Левцев ушел из-за того, что ему вменяли присвоение 1,5 миллионов рублей. Чиновник, как утверждало следствие, обманул компанию по вывозу мусора «Облкоммунсервис». Однако тогда же стал известен факт, что преступление имело место аж в 2016-2017 годах.

К слову, одним из тех, кто подсобил Левцеву с назначением на должность, был как раз Кстенин – он позвал его работать в вышеупомянутый «Облкоммунсервис». Он же тогда и курировал комитет, будучи главой департамента ЖКХ. Да и следующего кандидата Бавыкина рекомендовал тот же Кстенин. Кадровая политика мэра хромает на обе ноги?

Напомним, что вышеупомянутого Левцева, кроме Кстенина, в свое время на должность (в 2017) в Фонд капремонта пропихнул еще и Виталий Шабалатов, замгубернатор Воронежской области, который считался еще преданным человеком бывшего главы региона Алексея Гордеева, ныне зампреда Госдумы. Получается, все ныне находящиеся под следствием чиновники Воронежа – это люди Гордеева, который продолжает наблюдать за своей «вотчиной» из Москвы? Впрочем, это и неудивительно. Ведь Кстенин – тоже человек Гордеева. Однако кресло под мэром, как мы видим, шатается все сильнее.

Алексей Гордеев

Был еще один примечательный инцидент с участием зама Кстенина. В 2019 году в качестве подрядчика для детского питания в воронежских школах и детсадах позвали некую контору ТД «СПП». У нее, мягко говоря, сомнительная репутация в кругах пищевых комбинатов. Компанию обвиняли в подтасовке результатов конкурсов, а также в отвратительном качестве школьного питания, писали «Аргументы и факты».

Вопрос с закупками для комбината решала заммэра по соцвопросам Надежда Савицкая, и, по слухам, помогала определенному бизнесу выбивать хорошие условия. В 2017 УФСБ даже проводило обыски у нее в офисах. Газета «Коммерсант» писала об этой ситуации. Однако Кстенин, по какой-то неведомой причине оставил Савицкую на посту.

Вадим Кстенин «под прицелом»?

Следует вспомнить также и о том, что бизнесмены, близкие к представителям воронежской власти, тоже переживают непростые времена. Например, Вадим Ишутин, который также является ставленником Гордеева, занимался похоронным бизнесом и, по слухам, являлся «кошельком» Гордеева. В общем-то Ишутин, по сути, был монополистом в похоронном бизнесе. Кстенина же слухачи называли «опекуном» этого бизнеса. Вот только Ишутину впоследствии пришлось бежать «за бугор», так как в 2019 году его обвинили в хищении на 600 миллионов рублей в МУП «Воронежская горэлектросеть», писало «Блокнот-Воронеж».

Все вокруг в тюрьму идут, а я – изумруд

Кажется, силовые структуры в паре шагов от того, чтобы «загрести» и Кстенина вслед за его замами и приближенными. Репутация мэра Воронежа редко подвергалась сомнению со стороны недоброжелателей.

В 2018 только, когда он еще был врио главы администрации Воронежа, произошел инцидент с его похищением: несколько человек похитили чиновника, вывезли на кладбище и потребовали сначала 5 млн долларов, а потом резко 5 млн рублей. Тогда же журналисты предположили, что Кстенин кому-то задолжал и его решили припугнуть. Была также версия, что похищение связано с переделом рынка ЖКХ, однако и этому не нашлось должного подтверждения. Об этом писал информационный ресурс «Абирег».

История «мутная» и, как судачили местные, отдает постановкой. Впоследствии похитителей отправили в тюрьму без права на обжалование приговора. Ну а Кстенин стал мэром Воронежа.

Так как же выходит, что в мэрии Воронежа, и в самых высоких его инстанциях, так часто проходят проверки, лепятся уголовные дела, а подчиненных Кстенина или его коллег вызывают на ковер правоохранительные органы. Неужели это все просто объясняется халатностью и невнимательным управлением мэра?

Причем «ниточки» будто бы тянутся к вице-спикеру Госдумы Гордееву. Громкие уголовные дела явно не играют ему на руку в свете слухов о возможном возвращении в регион на должность губернатора. Тем более сейчас в регионе остро стоит вопрос – долго ли Кстенину осталось мэрствовать в Воронеже и не будет ли он следующим «проектом» силовиков?

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