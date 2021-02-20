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Заразившаяся коронавирусом нардеп Южанина обвинила Степанова в своей болезни

20.02.2021

Народный депутат Нина Южанина заразилась коронавирусом, так и не дождавшись назначенного на 15 февраля начала вакцинации. В своей болезни депутат винит персонально министра здравоохранения.

«Это вы, господин Максим Степанов виноваты, что по сей день COVID продолжает поражать граждан!!! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула», — заявила Южанина в Facebook на странице у коллеги по парламенту Ирины Геращенко.

По словам Южаниной, она больше года пыталась уберечься от заболевания, но работа, предполагающая многочисленные контакты с людьми, все равно дала о себе знать.

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