Надія Мейхер розповіла, чому вирішила брати участь у шоу “Голос країни”

Українська співачка, ведуча та актриса Надія Мейхер заявила, що бере участь у шоу “Голос країни” як медійне обличчя, підкресливши, що її поява у проєкті не зашкодила іншим учасникам, які “хочуть якось почати свій творчий шлях”. Повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

Українська співачка, ведуча та актриса Надія Мейхер 14 лютого в коментарі телеканалу “Новий Чернігів”, відповідаючи на запитання про те, чому вирішила стати учасницею шоу “Голос країни”, заявила, що її запросили.

“Я йшла як медійне обличчя, щоб заспівати ту пісню, яка мені подобається, і присвятити її своїй мамі. От і все. Але не брати участь у цьому шоу. Я людина, яка багато чого досягла, а в цьому шоу мають брати участь ті, хто хоче якось почати свій великий творчий шлях. У мене він і так достатньо великий, тому я просто взяла участь, не нашкодивши нікому, не зрушивши жодного учасника з його почесного місця”, – заявила вона.

: trserial.net.ua

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