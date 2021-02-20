Apple обновила операционку «бородатыми женщинами»

Компания Apple представила операционную систему iOS 14.5 с обновленной коллекцией эмодзи, в которую вошли изображения 200 бородатых женщин. Кроме того, были представлены мужчин в образе невест с фатой и усами.

Также компания слегка изменила уже доступные смайлы, к примеру, появилось охваченное огнем и перебинтованное сердце.

Кроме того, разработчики убрали из смайлика шприца кровь, теперь он стал универсальным.

В прошлом году Apple после обновления «операционки» добавила эмодзи с изображением матрешки, птицы додо, ниндзя, бобра и символа трансгендерности и другие знаки.