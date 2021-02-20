Губернатор Санкт-Петербурга Беглов ответил на претензии горожан к незадекларированной резиденции

Глава северной столицы считает, что ставить под сомнение достоверность сведений в его декларации может только Кремль

В городской суд Санкт-Петербурга поступили возражения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ответ на коллективный иск горожан, которые требуют признать факт нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.

Главу северной столицы обвиняют в том, что он не указал в своей декларации загородную резиденцию, которая находится в его пользовании, что является поводом для запуска процедуры его отзыва с поста губернатора. Документ, содержащий возражения чиновника по данному поводу, оказался в распоряжении «Коммерсанта».

Согласно позиции Беглова, он подает декларацию о доходах и имуществе как частное, а не как должностное лицо, не реализуя тем самым каких-либо своих должностных полномочий, которые могли бы затрагивать интересы заявителей иска. Правдивость сведений, которые содержит декларация, проверяется управлением президента по противодействию коррупции, отмечается в документе.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в городской суд Санкт-Петербурга поступил коллективный иск в адрес губернатора северной столицы Александра Беглова. Поводом для его подачи послужила незадекларированная загородная резиденция главы региона. Заявителями иска являются более сотни муниципальных депутатов и общественных активистов.

Согласно тексту иска, губернатор обязан вносить в свою декларацию о доходах и имуществе не только объекты недвижимости, находящиеся в его собственности, но и те, которыми он просто пользуется. Между тем, в декларации Беглова за прошлый год не указана загородная резиденция, в связи чем истцы просят суд установить факт нарушения законодательства главой Санкт-Петербурга.