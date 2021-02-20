Нардеп из «Воли народа» пришел в Раду с часами за пол миллиона гривен

В Раде нардеп работает главой одного из подкомитетов Комитета ВР по вопросам бюджета.

Народный депутат из группы «Воля народа» Игорь Молоток «продемонстрировал» в стенах Верховной Рады Украины недешевые наручные часы. Точнее говоря – не стал скрывать их наличие, чем и воспользовались парламентские журналисты издания «Апостроф», детально отсняв наручный аксессуар нардепа.

В частности, фото Молотка в зале заседания ВР сделал фотокорреспондент «Апострофа» Алекандр Гончаров. На снимке можно рассмотреть часы марки «Bovet», полная розничная стоимость которых составляет 18 000 долларов США, что по сегодняшнему курсу достигает порядка 502 тысяч гривен.

Напомним, уроженец сумской области Игорь Молоток (1967 г.р.) начинал свою карьеру электромонтером Шосткинского завода «Звезда». В 90-ых – возглавлял ряд «обществ с ограниченной ответственностью» в городе Шостка. Позже (с 2006-го по 2012-ый гг.) был председателем наблюдательного совета Шосткинской Теплоэлектроцентрали. Затем, в 2012-ом, а также в 2014-ом годах Молоток становился депутатом ВР. И с тех пор не пропускает ни одной каденции.

Как сообщает общественное движение «Чесно», которое занимается проверкой и выявлением непрозрачных и неподотчетных действий представителей власти, и нардепов в частности, Игорь Молоток фигурирует в двух журналистских расследованиях, 18 раз был замечен на «кнопкодавстве», а также один раз – на непрямом подкупе избирателей (т.н. «гречкосейство»).

В настоящее время Игорь Молоток является главой подкомитета ВР по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Кроме того, парламентарий состоит в трех группах по межпарламентским связям Укрианы: с Румынией, Черногорией и Объединенными Арабскими Эмиратами.